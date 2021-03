Zadnja raziskava o maskah: takšna so priporočila za naprej

​Evropski center za nadzor bolezni (ECDC) je preveril zadnjo raziskavo o obraznih maskah in sporočil, da se njihovo stališče ni spremenilo: nosite maske, da pomagate upočasniti širjenje covida 19. Poleg mask si je treba še dosledno umivati roke, kašljati v rokav in se držati fizične razdalje. »Bodite pametni. Bodite varni. Skrbite za druge,« pozivajo.ECDC priporoča nošnjo maske:– v zaprtih ali javnih prostorih, kjer je veliko ljudi,– če ste v rizični skupini za covid 19,– če je v vašem gospodinjstvu bolna oseba.Maske bodo najučinkovitejše, če hkrati upoštevate fizično distanco, si pravilno umivate roke in zračite prostore.O maskah je na ponedeljkovispregovorila tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeGlede nošenja mask v šolah je pojasnila, da gre za zelo pomemben ukrep, ki lahko pomaga pri zajezitvi virusa. »Če sta v prostoru dve osebi in nobena ne nosi maske, je kar 70-odstotna možnost, da bo zbolela druga oseba, če je prva okužena. Če ima tisti, ki je okužen, masko, se verjetnost že bistveno zmanjša. Manjši je učinek, če ima masko tisti, ki ni okužen. Najučinkovitejši ukrep poleg tega, da se ne družimo, je, da nosimo maske.« Po njenem mnenju »se odstotek kisika v krvi, če imamo masko, ne zniža. Naši možgani zato nič slabše ne delujejo.«