Začimba, ki slabi odpornost

Priporočila glede uživanja soli navajajo, da naj odrasla oseba ne bi zaužila več kot pet do šest gramov te začimbe dnevno. Pri tem je treba upoštevati tudi sol, ki se skriva v jedeh, denimo v predelanih mesninah in vnaprej pripravljenih živilih.

Preveč soli namreč dviguje krvni tlak, s tem škoduje zdravju srca in ožilja.

Ogroža tudi odpornost

Najnovejše raziskave pa dokazujejo, da to ni edini negativni učinek te začimbe na zdravje, kajti zaradi pretiravanja s soljo smo tudi manj odporni na škodljive bakterije, povedano drugače, preveč soli škoduje odpornosti.

Raziskava, katere rezultate povzema časopis Circulation je odkrila, da velike količine natrija vplivajo na delovanje belih krvnih telesc, natančneje na njihov odziv na okužbo in na sposobnost prepoznavanja nezdravih celic.

V njej je ekipa strokovnjakov proučevala presnovo imunoloških celic, kadar so bile te izpostavljene visokim koncentracijam soli. Znanstveniki so odkrili, da natrij vpliva na procese celičnega dihanja in zaradi njega celice proizvedejo manj snovi ATP in kisika.

ATP (adenozin trifosfat)je univerzalno gorivo, ki vpliva na delovanje celic, zaslužnih za energijo mišic in za presnovne procese.

Od pet do šest gramov na dan

Visoka količina natrija torej v telesu povzroča pomanjkanje ATP-ja, to vpliva tudi na delovanje belih krvničk, ki so zaslužne za imunološki odziv telesa. Profesor Markus Kleinewietfeld z univerze Hasselt je povedal:

»Seveda ob pretiravanju s soljo vsak najprej pomisli na škodo, ki jo ta začimba povzroča srcu in ožilju. Več raziskav pa je pokazalo, da sol škoduje tudi celicam imunskega sistema.

Kadar je ta dlje ogrožen, lahko vodi v vnetne bolezni krvnih žil in sklepov ter viša tveganje za okužbe in na drugi strani avto imune bolezni. Več kot šest gramov na dan je zato ne bi smeli zaužiti.«