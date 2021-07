Začimba, ki ohranja zdravje ter privablja denar

Z vonjem in okusom pomaga pri premagovanju depresije.

Zaradi v njej prisotnih snovi ohranja zdravje srca in ožilja.

Spodbuja delovanje prebavil in razstrupljanje telesa.

Izboljšuje presnovo.

Varuje pred sladkorno boleznijo.

Je afrodiziak.

Bogata je z antioksidanti in tako ščiti pred kroničnimi vnetji.

Blaži stres.

Premore protimikrobno delovanje ter ščiti pred okužbami.

Varuje pred različnimi oblikami raka.

Poletje je med drugim čas svežih začimb, ki uspevajo na vrtovih ali v sadilnih lončkih. Z njimi ne samo, da so okusne poletne jedi, temveč pozitivno vplivajo tudi na zdravje, počutje in kvaliteto bivanja. Ena od njih po tem prav posebej izstopa. To je dišeča bazilika. Poglejte deset odličnih razlogov, da jo posadite (čim bliže doma) tudi sami.Če vas vsi ti razlogi niso prepričali, navajamo še enega: ljudsko verovanje pravi, da dom, v katerem raste bazilika, ne more biti reven, zato si čim prej priskrbite svojo.