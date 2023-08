Začimba, ki jo imamo vsi doma, v pomoč v boju proti aknam

Ob njegovi omembi najprej pomislimo na pico ali paradižnikovo omako za testenine, toda origano, ki slovi po čudoviti aromi in posebnem okusu in je nepogrešljiv na zeliščnem vrtu ali okenski polički, je veliko več kot le okusna začimba. Njegova velika odlika so antioksidativne učinkovine, zato ga pri kuhi uporabljajmo redno in tako pomagajmo telesu v boju proti boleznim.

Origanovo olje je vsestransko uporabno. FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Origano, katerega drugo ime je navadna dobra misel, med drugim preprečuje oksidacijo maščob in spodbuja prebavo. Vsebuje številne vitamine in minerale, kot so vitamini A, B6, C, E, K ter železo, magnezij, kalcij in kalij. Kot rečeno, je bogat z antioksidanti, zato učinkovito krepi našo odpornost, vsebuje pa tudi rožmarinsko kislino, ki je učinkovita predvsem v boju proti sezonskim in prehladnim obolenjem. Še posebno bogat je z vitaminom K, ki varuje srce in krepi kosti. Origano deluje protibakterijsko, protivnetno in protiglivično, pri tem pa mu pomagata dragoceni olji, znani kot timol in karvakrol. Preprečuje kandidozo oziroma razrast kvasovk ter glivice na nohtih, lasišču in stopalih. Znan je tudi kot sestavina masažnega olja, saj odpravlja napetost in sprošča mišice ter blaži posledice poškodb, kot so zvini in vnetje tetive.

Čistilno sredstvo si lahko pripravimo kar sami

Nekateri prisegajo nanj kot na učinkovito negovalno sredstvo, zato ne preseneča, da je origano pogosta sestavina kozmetičnih izdelkov, največkrat kot tonik za nego mastne kože. Pomaga v boju z aknami, čistilno sredstvo pa si lahko pripravimo kar sami, in sicer tako, da pest posušenih origanovih listov prekuhamo, ohlajeni čaj pa uporabljamo za čiščenje obraza. Čaj lahko seveda tudi pijemo in tako blažimo znake prehlada in kašelj pa tudi revmatične težave in želodčne krče, znižujemo povišano telesno temperaturo in odpravljamo napihnjenost.

S čajem blažimo prehlad in nižamo vročino. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Njegove izjemne učinkovine so opevali že v srednjem veku, ko so se z origanom bojevali celo proti čarovnicam in hudiču, dandanes pa ga cenimo na zelenjavnem vrtu ali v sadovnjaku, saj njegov vonj odganja škodljivce, z origanovim oljem denimo popršimo sobne rastline in tako odženemo listne uši. Sicer pa origanovo olje uporabljamo v tonikih za nego ustne votline, tudi proti prhljaju. Pripisujejo mu antibakterijsko in antiseptično delovanje, pomaga zavirati rast mikroorganizmov. Deluje stimulativno, odpravlja mentalno utrujenost. Ker je zelo močno, ga je treba razredčiti, in sicer z ekstra deviškim ali mandljevim oljem.