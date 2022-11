Zacelite zlomljeno srce

Doživljanje čustvene bolečine ni prijetno, a vendar je sestavni del človeškega življenja. Že Buda je rekel, da nam je dano tisoč veselj in tisoč žalosti. Izziv je v tem, da se ne zataknemo ne v eno ne v drugo občutenje ter ohranimo odprto srce in pretok energije. Če se namreč oklepamo rane iz preteklosti, začnemo nabirati nepotrebno čustveno prtljago izkušenj.

Ključno je, da se je osvobodite, saj vas vztrajanje v preteklosti oddalji od sedanjosti. Proces zdravljenja vam lahko prinese olajšanje. Tako najprej z zaprtimi očmi prikličite nazaj čustveno doživetje z vsemi okoliščinami vred. S tem se spominjate čustvenega sprožilca. Če vam je hudo, odprite oči in vdihnite, nato pa nadaljujte. Začutite, kje v telesu je naložen ta čustveni spomin. Lahko ga čutite kot zategovanje, zakrčenost, neugodje, celo bolečino v želodcu ali okoli srca, v grlu ali glavi. Če ničesar ne čutite, se sprostite in se ponovno povežite s telesom. Določite, za katero čustvo gre – strah, jezo, žalost ali maščevalnost. Veliko ljudi ga namreč ne zna opredeliti, vedo samo, da se ne počutijo dobro. Toda samo, če ste natančni, se lahko osredotočite na čustvo, ki se ga želite znebiti.

Ko spustite stara čustva, se boste počutili osvobojene. FOTO: Ridofranz, Getty Images

Jasen zapis

Jasno zapišite, kaj se vam je dogajalo med doživljanjem čustvene travme. Kako ste se počutili, kaj so naredili drugi, kako ste se odzvali. Vzemite drug list papirja in zapišite celotno izkušnjo z zornega kota druge osebe. Pretvarjajte se, da sta vlogi zamenjani. Kaj je človek občutil, zakaj je tako ravnal … To je pomemben korak na poti k osvoboditvi. Nato vzemite tretji list papirja in opišite dogodek v tretji osebi kot neodvisni poročevalec. Ta korak vas bo osvobodil ujetosti v svoj pogled na zadevo. Zdaj preberite vse tri zapise nekomu drugemu. Najbolje je, če vajo opravite v skupini in delite izkušnje, doma pa naj vam pomaga nekdo, ki mu zaupate. Lahko tudi telefonirate komu, ki vam je blizu, in mu poveste, da delate vajo. Nikakor pa ne berite tega ljudem, ki so vam povzročili čustveno bolečino! Po tem dokončno spustite bolečo izkušnjo. Prepustite svojo preteklost vesolju, višji sili ali bogu. Vrzite liste papirja v ogenj, veter ali morje. Tudi če jih odplaknete v straniščni školjki, ne bo nič narobe, ali raztrgate papir in koščke zakopljete. Ritual je pomemben, ker potegne ločnico med vašo preteklostjo in vsem, kar ste v sedanjem trenutku. Če ste polno podoživeli občutek, bo spuščanje osvobajajoče.

Ko prepustite svojo staro zgodbo vesolju, praznujte svoj trenutek osvoboditve, sami ali z drugimi. Ta korak ljudje pogosto spustijo, saj nočejo delati cirkusa, češ da njihova čustva niso pomembna – vendar so! Lahko vas namreč ujamejo v past in blokirajo vašo prihodnost.