Začel se je naval komarjev: privlači jih tudi pitje alkohola, predvsem piva

Komarji, nadležni insekti, z ugrizom na koži pustijo rdečino, ki največkrat neznosno srbi. V Sloveniji jih je vedno več, letos že od pomladi. K temu pripomore tudi obilno deževje, ki napolni reke, jezera, ribnike, mlake in druge zbiralnike vode, kjer se razmnožujejo.

Koga najraje pikajo komarji?

Komarje privlačijo različne stvari in snovi, kot so temna oblačila, vonj po znoju, CO2, amoniak, mlečna kislina in telesna toplota. Temna barva je podobna senčnim območjem, v katerih živijo komarji. CO2 in vodna para privlačita komarje, ker ju gostitelji izdihnejo skozi kožo. Vonj potu je med drugim odvisen od bakterijske sestave mikroflore na koži. Študije so pokazale, da ljudje z bolj raznoliko bakterijsko populacijo manj verjetno pritegnejo komarje.

Raziskave so pokazale, da pitje vseh alkoholnih pijač, predvsem piva, privablja komarje. Skrivnost te privlačnosti je verjetno v etanolu in povišani telesni temperaturi. Glede na študijo, objavljeno v Current Biology, komarje privlači človeški vonj, ki vsebuje visoke ravni karboksilnih kislin, ki so izločki, ki ščitijo kožo.

Večja površina kože je lahko tudi bolj privlačna, ker izloča več tistega, kar privablja komarje. Privlačijo jih tudi cvetlični parfumi, saj se hranijo s cvetličnim nektarjem. Samo samice pijejo kri med razmnoževanjem, ko potrebujejo beljakovine in železo za proizvodnjo jajčec. Od različnih krvnih skupin jih najbolj privlači 0. Prav tako komarji na primer pogosteje pikajo nosečnice, ker imajo pogosto povišano telesno temperaturo.

Katere bolezni lahko prenašajo komarji?

Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) domači navadni komarji (rod Culex) lahko prenašajo vročico Zahodnega Nila in japonski encefalitis. Tujerodni komarji (rod Aedes) lahko prenašajo čikungunjo, dengo, okužbo z virusom Zika in rumeno mrzlico. Komarji rodu Anopheles lahko prenašajo malarijo.

Vsi komarji imajo radi vodo. FOTO: Zbynek Pospisil Getty Images/istockphoto

Komarji lahko prenašajo tudi nekatere redkejše vročinske bolezni (npr. vročinsko bolezen, povzročeno z virusum Usutu), izpuščajne bolezni s prizadetostjo sklepov (npr. vročico Sindbis) in encefalitise (npr. vzhodni in zahodni konjski encefalitis, kalifornijski encefalitis, encefalitis St. Louis in encefalitis Murray Valley).

V Sloveniji največjo nevarnost predstavlja bolezen Zahodnega Nila

Kar se tiče nalezljivih bolezni, domači navadni komarji prenašajo virus Zahodnega Nila, drugih bolezni, ki jih prenašajo komarji, v Sloveniji zaenkrat ni. Virus se prenaša na človeka večinoma s pikom okuženega komarja. Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni (v približno 80 %) ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. Približno 1 oseba na 150 razvije težjo obliko bolezni s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema in znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi in motnje gibanja.