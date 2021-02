Za žile vsak dan v hrib

Zdravju ožilja posvetimo več pozornosti. FOTO: Christoph Burgstedt/Getty Images

Za krepitev ožilja je zelo priporočljivo izmenično oblivanje telesa z mrzlo in vročo vodo.

Žile imajo rade aerobno vadbo.

Zdrav pretok krvi je ključen za optimalno delovanje telesa: celice tako pridobijo dovolj hranilnih snovi in kisika, zato je nujno nadzorovati raven krvnega tlaka. Vrednost nad 120/80 je namreč opozorilo, da moramo svoje navade spremeniti, sicer lahko tvegamo različne kronične bolezni, opozarjajo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos.»Eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na pretok krvi, je hidracija. Dejstvo je, da je polovica naše krvi sestavljena iz vode. Tudi sedanji način življenja, ko veliko delovnih mest zahteva večurno sedenje, ni preveč prijazen do našega krvnega obtoka. Dolge ure v sedečem položaju namreč slabšajo mišice nog in tako tudi upočasnjujejo krvni pretok,« pojasnjujejo strokovnjaki iz Barsosa in poudarjajo tudi pomembno vlogo zdrave prehrane: »Treba je uživati čim več svežega sadja in zelenjave, za žile zelo dobro skrbijo predvsem česen, grozdje, bambusov plod, jabolka, špinača, ribe, oljčno olje, paradižnik in zeleni čaj. Pomembno se je izogibati nasičenim maščobam ali predelanim živilom. Tudi sol je priporočljivo omejiti. Neustrezna prehrana je eden izmed dejavnikov, ki pospešujejo aterosklerozo.«Poleg uživanja zdrave in uravnotežene prehrane ter zadostne količine vode pa je za krepitev ožilja priporočljivo upoštevati še nekaj drugih nasvetov. Vsekakor se je treba izogibati kajenju, ključno pa je tudi redno in zadostno gibanje: »Prav tako je zelo pomemben aerobni trening. Priporočamo kolesarjenje ali hojo v hrib najmanj trikrat na teden. Tudi joga dokazano izboljša cirkulacijo krvi in odlično dopolnjuje druge oblike vadbe.«Ne smemo pozabiti, da naše telo s staranjem vse težje skrbi za dobro prekrvitev, arterije z leti izgubijo elastičnost in se zožijo, zato je treba cirkulacijo nenehno dodatno spodbujati, polagajo na srce sogovorniki iz Barsosa: »Poleg naštetega je za krepitev ožilja zelo priporočljivo izmenično oblivanje telesa z mrzlo in vročo vodo. Podoben učinek pa ima tudi krtačenje oziroma masaža telesa.«Pri preprečevanju ateroskleroze, počasi napredujočega procesa kopičenja holesterola iz krvi v stenah arterij, zaradi česar se žilna svetlina zoži ali celo zamaši, je tako nujno odpraviti čim več dejavnikov tveganja ter upoštevati napotke stroke, zdravju in počutju pa vsak dan posvetiti zadostno pozornost. Ateroskleroza je namreč v Sloveniji izredno razširjena in vsaj posredno povzroči skoraj polovico vseh smrti; ko se pojavijo znaki, je bolezen običajno že zelo napredovala.