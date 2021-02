Za zdravo srce in raven trebuh

Tudi s poskoki si lahko pridelamo čvrste mišice na trebuhu. FOTO: Chesiirecat/Getty Images

Dolžina kolebnice je odvisna od vaše višine.

Preskakovanje kolebnice je super kardiovadba, to pomeni, da na ta način vzdržujemo zdravje srca in ožilja. Raziskave so pokazale, da je preskakovanje celo boljše kot tek, če govorimo o hujšanju, pa celo ena najboljših telesnih dejavnosti. V eni uri preskakovanja bo človek, težak 70 kilogramov, porabil 744 kcal (če preskakujemo s hitrostjo 120–140 preskokov na minuto), v uri teka (zmerni tempo, okoli 7 min/km) pa okoli 560 kcal. Škoda, ker smo na kolebnico pozabili, večina jo je verjetno zadnjič držala v rokah v šoli.Ste se ob omembi ene ure zgrozili? Izsledki neke druge raziskave, v kateri je sodelovalo sto moških, razdeljenih v dve skupini, kažejo, da z desetminutnim preskakovanjem kolebnice potrošimo toliko kalorij kot s polurnim tekom. Preskakovanje kolebnice je tako rekoč popolna vadba za telo: aktivira (in obremeni se) namreč več mišic hkrati, poleg tega pospešimo utrip srca in dihanje; krepimo srce, rame, roke in prsi ter trup. Prve rezultate rednega preskakovanja pa opazimo na trebuhu, ploskem trebuhu! Pa še za krepke kosti bomo poskrbeli, kar je še kako pomembno v starosti.Dolžina vrvi je odvisna od vaše višine. Postavite se na sredino kolebnice, ročke vam morajo segati do pazduh. Če je vrv predolga, si jo ovijte okoli zapestij. Ročke naj bodo lahke in udobne za držanje. Izberite take iz kakovostnega materiala, ker se vam bodo dlani potile, lahko nekakovostne nadražijo kožo in tudi zdrsnejo iz dlani med skakanjem, tega pa nočemo.Koliko časa vadimo? Če ste popolni začetek, bo dovolj deset poskokov, sledi deset sekund počitka, naredimo tri ali štiri ponovitve. Postopoma dodajamo število poskokov.Med preskakovanjem imamo roke rahlo pokrčene in blizu telesa, dlani naj bodo v višini kolkov. Hrbet je raven, prsni koš odprt, ramena usmerimo nazaj in navzdol. Skačemo mehko, lahko na obe nogi ali po eni, lahko ju menjavamo ... In ko bomo postali bolj izkušeni, lahko poskoke kombiniramo s počepi in izpadnimi koraki ...