Za zdravo hujšanje: ne stradajte telesa

Sončno in toplo vreme, ki nas je razvajalo večji del marca, nas je že malo spomnilo na prihajajoče toplejše mesece leta. To pomeni, da bomo lahko kmalu spet počasi slekli topla oblačila, s tem pa seveda tudi težko skrili kakšne dodatne kilograme, ki smo si jih pridelali med zimo.

Obroke naj sestavljajo zelenjava in kompleksni ogljikovi hidrati. FOTO: Getty Images

Zato je povsem razumljivo, da ravno spomladi veliko ljudi začne razmišljati o tem, kako na hitro shujšati. Vsekakor tudi v tem primeru velja stari slovenski pregovor, da se brez muje še čevelj na obuje. Oziroma da brez vsakodnevnega gibanja, pa naj gre za tek, obisk fitnesa ali daljše sprehode, velikih čudežev pri izgubi kilogramov ne moremo pričakovati.



»Osebe s čezmerno telesno težo običajno s hrano in pijačo zaužijejo več energije, kot je porabijo. To pogosto pomeni, da zaužijejo premalo zelenjave, sadja in kompleksnih ogljikovih hidratov in preveč maščob ter enostavnih sladkorjev. To navado spremlja tudi nepravilen ritem prehranjevanja oziroma izpuščanje obrokov (zdrav režim vsebuje od tri do pet obrokov na dan) in premalo telesne aktivnosti,« pojasnijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zmotno je prepričanje, da z izpuščanjem obrokov zmanjšamo energijski vnos in tako ustrezno hujšamo.

Pri hujšanju, če želite, da bo to res zdravo, naj vas ne premamijo že skoraj čudežne diete. Na NIJZ poudarjajo, da je največ diet za hujšanje nizkoenergijskih oziroma »nizkokaloričnih«. In prav tem se je še posebno pametno izogibati.

»Zmotno je prepričanje, da z izpuščanjem obrokov (npr. zajtrka) zmanjšamo energijski vnos in tako ustrezno izgubljamo kilograme. Vsak izpuščeni obrok telo razume kot obdobje stradanja, zaradi česar si ob vsakem naslednjem obroku ustvarja zaloge. Poleg tega si naslednji tak obrok sestavimo iz manj kakovostnih živil,« razložijo in poudarijo, da je zmotno prepričanje, da so le maščobe krive za razvoj debelosti, čeprav je ta povezava značilna.

»Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da nekateri industrijski izdelki, ki so osiromašeni maščob, vsebujejo večje količine sladkorja ali umetnih sladil, in obratno.«

Izberite redno telesno aktivnost in uravnoteženo prehrano.

​Lastnost dobre diete, kot še pravijo na NIJZ, je, da telesno težo izgubljamo počasi (dnevni energijski vnos zmanjšamo za največ 500 kcal), spremenimo sestavo hrane po priporočilih zdrave prehrane ter hkrati povečamo telesno aktivnost. »Pomembno se je zavedati, da se vzroki za uspeh pri izgubi in ohranjanju telesne teže skrivajo v spremembi življenjskega sloga in ne v shujševalni dieti,« še sklenejo na NIJZ.