Za zdravje srca, za boljšo prebavo (in drugi zdravilni učinki kostanja)

Ko se zunanje temperature spustijo, zadiši po kostanju. Okusni sadeži so odlični kot prigrizek ali sestavina različnih jedi in dobro jih je izkoristiti, saj prinašajo številne pozitivne učinke na zdravje. Med drugim so dobri za srce, uravnavajo krvni sladkor in koristijo prebavi.

So zakladnica antioksidantov

Kostanji so bogat vir antioksidantov, med katerimi prednjačijo vitamin C, galna in elagična kislina, tanini, alkaloidi, različni polifenoli, lutein in zeaksantin. Lutein in zeaksantin sta nepogrešljiva za dober vid in zdravje oči.