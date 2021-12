Za zdravje sečil in srca

Brusnice si vsekakor zaslužijo več pozornosti, kot so je deležne. Vsebujejo obilo antioksidantov, bogate so z vlakninami, vitamini in minerali, med katerimi je največ vitaminov A, C, E in kalija, kalcija ter magnezija in železa, delujejo protivnetno, protibakterijsko in antiseptično.

Rdeče jagode so polne vitaminov in mineralov. FOTO: Gaus-nataliya/Getty Images

Še najbolj je poznano njihovo blagodejno delovanje na sečila. Redno, vsakodnevno pitje brusničnega soka lahko zniža možnost razvoja vnetja sečil, kažejo raziskave, s tem pa lahko preprečimo potrebo po antibiotiku, brusnice naj bi po nekaterih podatkih učinkovale celo na bakterije, odporne proti antibiotikom. Seveda brusnični sok ali čaj nista edina pomoč, če je vnetje napredovalo, takrat pač potrebujemo antibiotik, lahko pa sta okusna preventiva.

Raziskave so pokazale, da brusnice pozitivno vplivajo tudi na zdravje srčno-žilnega sistema: nižale naj si skupni holesterol in preprečevale kopičenje slabega, LDL-holesterola, ki velja za glavnega povzročitelja ateroskleroze in koronarne bolezni srca; obenem se viša raven dobrega, HDL-holesterola.

Znanstveniki učinek pripisujejo visokemu deležu antioksidantov. V brusničnem soku so odkrili tudi substanco, ki varuje zobe, za zdravo ustno votlino si pripravimo ustno vodico: pomešamo 3/4 skodelice vode, 1/4 skodelice brusničnega soka in žlico sode bikarbone. Uporabimo po umivanju zob, dvakrat dnevno. Hranimo v hladilniku, porabimo v enem tednu, pred vsako uporabo dobro pretresemo.

Če ukrepamo ob prvih znakih, lahko s pomočjo čaja preprečimo vnetje sečil. FOTO: Getty Images

Nove raziskave kažejo, da bi lahko brusnice pomagale preprečevati ulkus želodca, ki ga povzroča bakterija H. pylori. So tudi dober vir bioflavonoida kvercetina, ki, kot kažejo raziskave, preprečuje razvoj karcinoma dojke in debelega črevesa. Z brusnicami krepimo odpornost, mikrobiološko floro želodca in črevesja, pozitivno vplivajo na zdravje oči, pomagajo pri revmi.

In da ne bomo vedno pili le soka (pri kupljenem pazimo na vsebnost sladkorja) ali čaja, si zmešajmo smuti, bogat s polifenoli in vitamini. Zmešamo skodelico nesladkega grškega jogurta, pol skodelice brusničnega soka, manjšo banano, pol skodelice zamrznjenega jagodičevja, na primer jagode ali maline, ter žličko medu; za večji delež vlaknin lahko vmešamo žličko lanenih semen. In tudi zunanje lahko uporabljamo brusnice, v vlažilni kremi, zaradi katere naša koža ne bo suha, hrapava, občutljiva.

Na pari stopimo pol skodelice kakavovega masla, dodamo pol skodelice kokosovega olja, premešamo, da se dobro povežeta. Odstavimo in dodamo četrt skodelice nesladkanega brusničnega soka, dobro premešamo in za pol ure postavimo v hladilnik. Potem zmešamo z električnim mešalnikom, okoli tri minute, da dobimo puhasto kremo. Prestavimo v stekleni kozarček in zapremo s pokrovčkom; hranimo na hladnem in temnem, porabimo v enem mesecu.