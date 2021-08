Za zdravje in lepoto

Slastni in zdravi FOTO: Kuvona/Getty Images

Ameriški državni inštitut za preprečevanje raka ga je uvrstil med šest živil, ki naj bi delovala varovalno.

Paradižnik je sadež, poln naravnih aktivnih snovi. Francozi mu pravijo tudi ljubezensko jabolko, saj naj bi razvnemal ljubezensko slo, medtem ko ga Italijani omenjajo kot zlato jabolko glede na barvo, ki je lahko rumena, oranžna pa tudi zelena. Vendar je rdeča najpogostejša. Zelo priljubljena vrsta je češnjevec, ki ima majhne, okrogle, rdeče plodove.Dejstvo je, da paradižnik sodi med najpogosteje in najbolj vsestransko uporabljano živilo v sredozemski prehrani, ki jo uvrščamo med najbolj zdrave na svetu. Mnogi raziskovalci so prepričani, da prav ta lahko varuje pred srčnim napadom, možgansko kapjo in drugimi oblikami kardiovaskularnih bolezni ter pred nekaterimi vrstami raka: ameriški državni inštitut za preprečevanje raka je paradižnik uvrstil med šest živil, ki naj bi varovala pred to boleznijo.Je vsestransko živilo, ki bi ga morali jesti vsak dan, svetujejo številni strokovnjaki za prehrano. Poln je antioksidantov, od vitamina C do, betakarotenov in vitamina E, prevladuje pa likopen, svetlo rdeči pigment, ki mu daje barvo. Zaradi vsebnosti likopena in polifenolnih spojin ima paradižnik izjemno antioksidativno učinkovitost.Likopen ne zavira le nastanka raka, temveč lahko poveča tudi zaščitni faktor kože. Z uživanjem paradižnika tako povečujemo zmožnost kože, da se upre napadom škodljivih sončnih žarkov. Je torej kot nekakšna notranja zaščitna krema za sončenje, zato je priporočljivo, da ga surovega ali drugače pripravljenega jemo vsak dan. Je čistilec organizma, zato ga vse pogosteje uporabljamo tudi pri pripravi domačih mask za obraz in telo.Lepota prihaja iz obilice vitaminov in mineralov ter preostalih hranil v njem.Zaradi številnih prehranskih koristi in učinkov, ki jih ima paradižnik na naš organizem, ga nekateri imenujejo tudi kar zdravilo, saj pomaga pri preprečevanju številnih bolezni: ateroskleroze, motenj prekrvitve, pomanjkanja želodčnega soka, prehladnih obolenj, slabokrvnosti, infarkta, visokega tlaka in, kot rečeno, nekaterih oblik raka, predvsem tvorb na mehurju, trebušni slinavki, debelem črevesu in materničnem vratu.Zaradi pridelave v rastlinjakih ga lahko kupujemo vse leto, a ima posebno aromo in okus le v sezoni, zato izkoristite čas vse do septembra, ko je tega sadeža v obilju, in ga vključite v vsakodnevno prehranjevanje. A brez opozoril ne gre: njegovo uživanje naj omejijo ljudje, ki imajo težave z zgago, pravijo zdravniki. Njene simptome slabšajo tudi jedi, pripravljene iz paradižnika.