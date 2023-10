Od 19. do 21. oktobra bo na Gospodarskem razstavišču že 53. sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje. Stremi k povečanju ozaveščenosti o zdravem življenju, zato vsebine poudarjajo pomen zdravja, zdrave prehrane, gibanja in dobrega počutja ter okolja in stika z naravo. Vzporedno s sejmom letos poteka 29. razstava eksotičnih živali Bioexo. Z eno vstopnico si obiskovalci lahko ogledajo obe prireditvi.

Spremljevalni in razstavni program sejma Narava-zdravje je zanimiv in privlačen za vse generacije. V treh dneh se bo zvrstilo več kot 100 predavanj, delavnic, tečajev, raznih testiranj, svetovanj, okroglih miz ... Na sejmu bodo izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola, različne delavnice in ozaveščali o problematikah, kot so srčno-žilne bolezni, celiakija in demenca, ter ponudili rešitve za spodbujanje boljšega razumevanja in podpore prizadetim. Predstavili bodo preventivne programe, ki so namenjeni preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb.

Vzporedno poteka 29. razstava eksotičnih živali Bioexo.

Obiskovalci bodo imeli možnost obiskati stojnice lokalnih dobaviteljev, ki predstavljajo obilico domačih izdelkov, kot so mlečne dobrote, sadje, zelenjava, izdelki iz zelišč, različna olja in celo pekoči izdelki iz čilija. Ogledali si bodo lahko razstavo samoniklih gliv Slovenije. Poleg tega se bodo s svojimi izdelki predstavile ekološke kmetije. Udeleženci lahko raziskujejo najnovejše smernice v ekološki negi kože in aromaterapiji, odkrivajo čudeže naravne kozmetike ter se udeležijo poučnih predavanj o osnovah nege kože in zaščite pred UV-sevanjem tudi pozimi.