Za zdrav mehur dovolj tekočine: zdrav urin je svetlo rumene barve

Pogostejše uriniranje in nenadno tiščanje na vodo, bolečina in skelenje v sečnici. Pojavijo se lahko tudi krvavi urin ter vročina in slabo počutje, a vrstni red simptomov vnetja mehurja ni nujno vedno enak, pojasnjuje Borut Gubina, dr. med., spec. urolog, iz Diagnostičnega centra Bled.

Poleti pogostejša vnetja

»Vnetje mehurja pomeni, da so se v mehurju razmnožile bakterije in začele prodirati v steno mehurja: skozi sluznico. S tem so sprožile delovanje imunskega sistema, ki je povzročil vnetni proces, osnovo za obrambo pred napredovanjem bakterij iz mehurja v telo. Stena mehurja postane debelejša, poveča se pritok krvi, sluznica oteče. Tak vnetni proces povzroča težave, kot so pekoč občutek v mehurju, siljenje na pogosto uriniranje, krvavenje v urin iz stene mehurja. Ob napredovanju vnetja se lahko pojavijo tudi vročina in bolečine v spodnjem delu trebuha. Vnetje mehurja pa lahko poteka tudi zelo netipično in se začne s katerim koli znakom, v kakršnem koli zaporedju.«

Zdrav urin je svetlo rumene barve.

Najpogostejši povzročitelji so bakterije, ki so po navadi prisotne v črevesju, nadaljuje sogovornik, vnetja pa so pogostejša pri ženskah: »Vstop bakterij je skozi sečnico in prek presredka. Ker je pri ženskah sečnica krajša kot pri moških, so vnetja mehurja pogostejša. Obstajajo tudi druge bolezni, ki človeka postavijo v bolj občutljiv položaj za vnetje, kot so zožitev sečnih poti, kamni v sečni poti in nekatere bolezni, kot so sladkorna bolezen, drugo rakavo obolenje, zdravljenje z močnimi zdravili, kot so kortikosteroidi.«

Mnogi oziroma mnoge ugotavljajo, da se vnetja raje pojavijo v poletnem času, kar je tudi pričakovano, pojasni urolog: »Takrat izgubljamo več vode prek znoja in izdelamo manj urina. Ta je bolj skoncentriran in ga je količinsko manj. Tako da se morebitne bakterije, ki vstopijo v mehur prek sečnice, lažje razmnožujejo in manj pogosto izplavijo ob uriniranju.«

Partnerja naj skrbita za higieno spolnih organov. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Vnetja mehurja je mogoče tudi preprečiti, in to zelo enostavno: najučinkovitejša metoda je uživanje zadostne količine tekočine. Koliko pa je je dovolj?

»Merilo je lahko v količini urina, ki ga izločimo, in naj bo od litra do litra in pol na dan. Opazujmo tudi barvo urina, ki naj bo svetlo rumena. Če smo v toplem prostoru in če se dovolj gibljemo, pa izgubljamo več vode z znojenjem, zato poskrbimo za zadostni vnos z dodatnim kozarcem ali dvema. Pomemben dejavnik vnosa bakterij v mehur pri ženski so tudi spolni odnosi. Zelo je pomembno, da oba partnerja poskrbita za čistočo spolnih organov pred spolnim odnosom,« še poudari Borut Gubina, dr. med., spec. urolog, in ob težavah svetuje obisk zdravnika: »Smiselno ga je obiskati, ko je prisotna kri v urinu in ko težave vztrajajo kljub prvi samopomoči, tj. lekadol in pitje pretirano veliko tekočin dan ali dva.

Zdravnika obiščemo, če se vnetja ponavljajo, saj lahko mehur po močnem vnetju postane bolj vzdražen in se obnaša, kot bi bil vnet. V tem primeru pomagajo zdravila za umirjanje mehurja, ki se jih jemlje kakšen mesec ali dva.«