Za vitalnost in energijo

Če je vaša koža hrapava in razpokana, vam morda manjka vitamina B. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Z B-vitaminom boste lažje premagali stres, pridobili več energije in koncentracije, premagali nespečnost ter telesno in duševno utrujenost.

Vsak ima svojo vlogo, zato noben ne more nadomestiti drugega.

Pri ohranjanju zdravja igrajo pomembno vlogo vitamini. Za njihov zadostni vnos bomo poskrbeli, če bomo vsak dan uživali pestre in raznobarvne obroke z obilo zelenjave in sadja.Dokler ne zbolimo, težko ocenimo, ali je naš imunski sistem v dobri kondiciji ali ne. Stres, utrujenost, pomanjkanje energije za delo in druge aktivnosti so znaki, da se z našim telesom nekaj dogaja, da se odpornost zmanjšuje in da moramo nekaj ukreniti. In res lahko veliko naredimo sami. Pri preventivni krepitvi zdravja so pomembni trije dejavniki: poskrbeti je treba za dovolj telesne aktivnosti, spanja in počitka ter, kot rečeno, raznoliko prehrano z obilo sadja in zelenjave. Tako boste zmanjšali stres in utrujenost, hkrati bo vaše telo dobilo dovolj vitaminov in mineralov, ki so naravni sovražniki virusov. Tudi takšnih, kot je koronavirus.Vitamini A, C in E spadajo v skupino t. i. antioksidantov. Po definiciji so to snovi, ki preprečijo, upočasnijo ali odstranijo oksidativno poškodbo celic, ki jo povzročajo številni zunanji dejavniki, vključno s sončnimi žarki. Vitamin E ščiti celice pred oksidativnim stresom in je glavni antioksidant v našem telesu. Njegovo pomanjkanje je izjemno redko. Večinoma ga manjka pri ljudeh z nekaterimi obolenji, ki onemogočajo njegovo absorpcijo, na primer bolnikom s cistično fibrozo. Posledica je slabši imunski sistem in zato hitrejše napredovanje nekaterih kroničnih bolezni.Zlasti učinkovita sta vitamina A in C. Znano je, da pomanjkanje vitamina A oslabi imunski sistem, vodi do okvare vida in povzroči tanko in suho kožo, ki se v najstniških letih kaže kot akne. Vitamin C krepi odpornost telesa in pomaga pri hitrejšem okrevanju pri virusnih in bakterijskih okužbah. Vsebujejo ga pomaranče, grenivke, mandarine, kivi, jabolka, tudi brokoli in cvetača. Vitamin A, ki pomaga ohranjati zdrave sluznice v ustih, grlu in pljučih, je v korenčku, hruškah, špinači, ohrovtu, papriki, zeleni solati ter drugem zeleno, rumeno, oranžno in rdeče obarvanem sadju in zelenjavi.Zelo pomembni pa so tudi vitamini skupine B, saj poskrbijo za normalno delovanje organizma, vitalnost in energijo in vplivajo na presnovo. Z B-vitaminom boste lažje premagali stres, pridobili več energije in koncentracije, premagali nespečnost ter telesno in duševno utrujenost.Vitamini B-kompleksa so vpleteni tudi v delovanje mišic, živčevja, srca, ohranjajo zdrave kožo, lase in nohte. Ker je težko našteti vse znake pomanjkanja, je smiselno jemati kar cel B-kompleks, svetujejo strokovnjaki. A preden jih začnete jemati, se posvetujte z osebnim zdravnikom.Znaki, ki kažejo na pomanjkanje vitaminov B, so hrapava in razpokana koža, šibki lasje in nohti ter izpadanje las, šibkost, pomanjkanje energije in koncentracije, nespečnost, telesna in duševna utrujenost ter slabokrvnost.