Za takšno vnetje je največkrat kriva bakterija

Nelagodje lahko doleti tudi nosečnice, saj plod pritiska na mehur, kar ovira temeljito izpraznitev. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Redki so tisti oziroma redke so tiste, ki jih ni nikoli doletelo vnetje mehurja. To je namreč eno najpogostejših obolenj, ki prizadene predvsem ženske, v splošnem pa gre za vnetje urinarnega trakta, ki lahko prizadene tako ledvice, sečevod, mehur kot tudi sečnico.Največkrat pa je težava lokalizirana na spodnji del sečil, torej mehur, pojasnjuje, dr. med., spec. družinske medicine, ZD Ljubljana: »Najpogostejši povzročitelj je bakterija Escherichia coli. Znaki so pogosto uriniranje, pekoč in boleč občutek pri uriniranju, moten urin, ki je lahko rdečkasto obarvan in ima neprijeten vonj. Lahko se pojavi bolečina okoli sramne kosti.«Vnetje mehurja je bakterijska infekcija, kot rečeno, je glavni krivec E. coli, ki je sicer ena najpogostejših bakterij, živi predvsem na naši koži in v črevesju in nam običajno ne povzroča težav. Dokler ne zaide v uretro: naše telo jih navadno uspešno odplakuje z uriniranjem, a če bakterija doseže mehur, se tam lahko oprime sten in se razraste. Naš imunski sistem ni vedno dovolj močan, da bi se boril proti nadlogi, zato se razvije vnetje. In to občutno pogosteje pri ženskah, za kar je kriva predvsem drugačna anatomija: ženska uretra je krajša kot moška, torej mora bakterija od sečila do mehurja opraviti krajšo pot; zelo kratka je tudi razdalja med anusom, od koder prav tako lahko zaide, in vagino.Ženske pogosto uporabljajo tudi tampone, z vstavljanjem teh pa nehote pomagajo bakteriji prodreti od vagine do mehurja, podobno je tudi z diafragmo. Nelagodje lahko doleti tudi nosečnice, saj plod pritiska na mehur, kar ovira temeljito izpraznitev. »Okužbe so po večini vnesene iz okolice oziroma s presredka v telo in nato na sluznico mehurja. V rodni dobi so lahko spolni odnosi med mogočimi vzroki za ponavljanje vnetij mehurja.Pri zapletenih okužbah sečil pa vedno najdemo tudi neko anatomsko ali funkcionalno spremembo sečil. Več težav imajo lahko starejši ljudje, pri katerih je pogosto prisoten še oslabljen imunski sistem, manj redno urinirajo, pri ženskah pa imajo velik vpliv spremembe hormonov oziroma pomanjkanje estrogena v obdobju po menopavzi,« pojasnjuje sogovornica.Pri enostavnih vnetjih mehurja, ki jim pogosto pravimo tudi prehlajen mehur, nam pomaga izbrani osebni zdravnik. »Če pa se težave ponavljajo, je potrebna nadaljnja diagnostika po presoji izbranega osebnega zdravnika, lahko tudi pri urologu,« svetuje Trček Breznikarjeva in nam za preventivo in ohranjanje zdravega mehurja priporoča: »Sami si lahko pomagamo tako, da pogosto pijemo, redno uriniramo in do konca izpraznimo mehur. Brišemo se od spredaj nazaj in nosimo bombažno spodnje perilo.«