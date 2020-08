Za srce in prebavo

Antioksidant nasunin pomaga preprečevati srčno-žilne bolezni.

Lahko jih pripravimo na številne načine, obložene s sirom in paradižnikom spremenimo v slastno pico.

Nenavadna zelenjava so jajčevci z rahlo grenkim okusom, eni jih imajo radi, drugi niti najmanj, srednje poti skorajda ni. A so super popestritev poletnih jedilnikov pa še obilo zdravstvenih koristi prinašajo. Pomagajo lahko preprečevati osteoporozo, blažijo simptome anemije, izboljšujejo kognitivne funkcije in zdravje srčno-žilnega sistema, varujejo zdravje prebavnega sistema, spodbujajo hujšanje, saj vsebujejo veliko vode in le malo kalorij, pomagajo nadzorovati diabetes in raven stresa. Dovolj razlogov, da ga vsaj poskusite uvrstiti na svoj krožnik?Zdravstvene vsebnosti jajčevca so povezane z njegovo hranilno vrednostjo: vsebuje vitamine C, K, B1, B3, B6 in B9 (folna kislina) pa minerale magnezij, fosfor, baker, kalij, mangan in prehranske vlaknine, ki imajo mnoge koristi za organizem, koristijo prebavi, saj preprečujejo zaprtje, pa tudi nižajo slab holesterol.Železo in kalcij sta pomembna za zdravje kosti, kalij pa je pomemben za zadostno absorpcijo kalcija, jajčevci so torej super za kosti. Kot rečeno koristijo zdravju srca in ožilja, vplivajo namreč tudi na holesterol, natančneje, nižajo raven slabega (LDL) in višajo dobrega (HDL); višji ko je slednji (in nižji ko je LDL), manjše je tveganje za nastanek niza bolezni srčno-žilnega sistema, vključno z infarktom in možgansko kapjo. Jajčevci vsebujejo tudi antioksidant nasunin, najdemo ga v lupini, ki varuje naše celice pred prostimi radikali, pospešuje izločanje presežka železa iz organizma, kar je pomembno pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Tradicionalna kitajska medicina jih priporoča pri zdravljenju gastritisa, bolečin v kosteh, tudi revme, v Nigeriji jih imajo za zdravilo proti išiasu, mišičnim krčem in hemoroidom.Njihova spužvasta struktura omogoča, da jih pripravljamo na različne načine, ne da bi jih izsušili; a da bi res poskrbeli za svoje zdravje, jajčevcev če je le mogoče ne cvrite, raje jih pecite na žaru, kuhajte na pari ali dušite. So odlična alternativa mesu, saj vsebujejo tudi proteine. Ker imajo nizek glikemični indeks, jih lahko jedo tudi diabetiki.