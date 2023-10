Za srce in energijo, pa tudi prebava bo imela koristi, saj preprečuje zaprtje

Ni jeseni brez kostanja, vonj po pečenem se vije po mestnih ulicah, in ne ponuja le kulinaričnega užitka, ampak skrbi tudi za zdravje, saj mu pripisujejo zdravilne učinkovite, zaradi česar bi ga morali jesti pogosteje. Pa ne le pečenega ali kuhanega, ker ima blag okus, iz njega pripravljamo številne jedi, tako slane kot sladke, od juh do sladic.

Bogat je z vitaminom C. FOTO: Joannatkaczuk/Getty Images

Spada med oreškaste plodove, a edini vsebuje C-vitamin, ki velja za pomembnega gradnika imunskega sistema, tudi A, je dober vir vitamina B6 (vsi ti se pri kuhanju ohranijo, saj plod varuje debela lupina), vsebuje še vitamina B1 in B2 in folno kislino, ki je sicer v zeleni listnati zelenjavi, tudi kalij, kalcij, železo, mangan, prehranske vlaknine, bogat je s škrobom (dvakrat več kot v krompirju), ne pa tudi z beljakovinami, vsebuje malo maščob. Zaradi visoke energijske vrednosti – 100 g pečenega kostanja vsebuje okoli 345 kcal – ga priporočajo zlasti športnikom, ljudem, ki so izpostavljeni večjim telesnim naporom, otrokom ter starejšim. A pretiravati z njim ne gre, čeprav je zelo hranljiv, je tudi težko prebavljiv. Zanimivo je, da pečen vsebuje več vitaminov, kuhan pa več mineralov.

Je dober vir antioksidantov, ti se obdržijo v njem tudi po kuhanju.

Ker ima veliko kalija in bolj malo natrija, je primeren za vse, ki trpijo za srčno-žilnimi in ledvičnimi boleznimi. Prehranske vlaknine v kostanju utegnejo koristiti vsem, ki imajo težave z neredno prebavo oziroma zaprtjem, prav te pomagajo nižati slab holesterol. Zaradi vlaknin bomo dlje siti in bomo manj posegali po nezdravih prigrizkih, zaradi česar nam uživanje kostanja lahko pomaga tudi pri hujšanju. Ker v njem ni glutena, ga lahko uživajo tudi tisti, ki trpijo za celiakijo.

Bogat je z mononenasičenimi maščobami, kot je na primer oleinska, ki varujejo zdravje srčno-žilnega sistema in pomagajo nižati raven holesterola. Uživanje kostanja deluje tudi protivnetno, zato naj ga jedo tisti, ki trpijo za artritisom in revmo. Z njim v telo vnesemo tudi magnezij in fosfor, ki sta pomembna za kosti.

Uživanje kostanja lahko niža raven slabega holesterola.

Kuhan čisti kri in pospešuje izločanje vode iz telesa, kostanjev čaj pa blaži simptome astme, bronhitisa in kašlja. Zdrav je kostanjev med, saj pospešuje cirkulacijo, ščiti jetra, pomaga pri gastritisu in prebavnih težavah, anemiji ter fizični in mentalni izčrpanosti.