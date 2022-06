Za prebavo in srce

Poletje je bogato z zelenjavo, med drugim nam ponuja bučke, ki bi jih morali jesti večkrat. Z njimi bomo poskrbeli za (zdravo) prebavo, saj vsebujejo prehranske vlaknine, ki preprečujejo zaprtje. Ne le da spodbujajo prebavo, obenem tudi čistijo telo strupov.

Več kot 90 odstotkov vode vsebuje, zato je kot nalašč za hujšanje.

Vsebujejo vitamine A, B, C in K ter minerale železo, kalcij, cink, mangan, magnezij in kalij, slednji je pomemben za srce in niža krvni tlak ter preprečuje bolezni srca in ožilja. Z uživanjem bučk nižamo slabi holesterol, s tem pa tudi tveganje ateroskleroze, srčne in možganske kapi. Lahko izboljšamo vid: bogate so z vitaminom C in betakarotenom, ki sta pomembna za zdravje oči, vsebujejo tudi antioksidanta lutein in zeaksantin, ki se lahko kopičita v očesni mrežnici, kar izboljša vid in zmanjša tveganje za starostne očesne bolezni. Vitamin C, zdaj že vemo, podpira imunski sistem in ima veliko vlogo pri nižanju tveganja več kroničnih bolezni.

Če imate suho kožo, na obraz položite nekaj rezin bučke; koža bo postala mehka in osvežena.

Ker je večina hranil v lupini, jih ni priporočljivo lupiti, le dobro jih operemo. Bogate so z antioksidanti, koristnimi rastlinskimi spojinami, ki telesu pomagajo pri zaščiti pred prostimi radikali. Vsebujejo karotenoide, kot so lutein, zeaksantin in betakaroten, ki lahko koristijo očem, koži in srcu. Več kot 90 odstotkov bučke predstavlja voda, zato je ta zelenjava kot nalašč za hujšanje, v sto gramih bučke je le 16 kalorij. Vsebuje tudi precej mangana, ki je ključen za nastajanje aminokisline prolin: ta spodbuja nastajanje kolagena, zaradi katerega je koža bolj zdrava, obenem pospešuje proces celjenja ran na tem našem največjem organu. Če imate suho kožo, na obraz položite nekaj rezin bučke, pustite dvajset minut in sperite s hladno vodo; koža bo mehka in osvežena. Pogosteje bi jo morali jesti moški, saj mangan ugodno vpliva na libido, fitohranila pa blažijo simptome povečane prostate, ki močnejšemu spolu otežuje mokrenje, včasih celo spolni odnos. Poleg tega delujejo protivnetno in višajo raven energije. Jemo lahko surove pa tudi kuhane, pečene in dušene, poleg plodov uživamo cvetove, navadno jih nadevamo.