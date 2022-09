Za pravilno delovanje organizma

Pomembni ukrepi za krepitev imunskega sistema so počitek, rekreacija na prostem, prezračevanje prostorov ter higiena in zdrava prehrana. Vitamini in minerali skrbijo, da naš organizem deluje brezhibno. Za imunski sistem so pomembni vsi, zlasti pa vitamini A, C, D, E, B6 in folna kislina ter minerali cink, železo, magnezij, selen, mangan in baker. Najboljše je, da jih v telo vnašamo z raznoliko in polnovredno prehrano: uživamo zelenjavo, sadje, oreške ter živila, bogata z maščobnimi kislinami omega 3, pravijo strokovnjaki na nacionalnem portalu za prehrano. Poskusimo omejiti količino zaužitih nasičenih maščobnih kislin, saj v telesu pospešujejo vnetne procese.

Vitamine in minerale vsebujejo vsa osnovna, nepredelana živila. FOTO: Kobeza/Getty Images

Vitamini in minerali so sestavni del celic imunskega sistema, za naše telo so esencialni, kar pomeni, da jih telo ne more proizvajati samo, zato jih moramo zaužiti s hrano ali pijačo. Vitamini so organske spojine, ki igrajo ključno vlogo pri ogromnem številu procesov, ki se odvijajo v telesu. Sodelujejo pri tvorbi energije, obrambi telesa, strjevanju krvi ... Tudi minerali, anorganske spojine, so pomembni: za rast, zdravje kosti, uravnavanje homeostaze tekočin v telesu ...

Ugoden vpliv Na delovanje imunskega sistema imajo nekatera živila še posebno ugoden vpliv. To so čebula, česen, gobe šitake, korenje, buče, kaki, melone in zelena listnata zelenjava. Pomembni so tudi probiotični izdelki, kot sta jogurt in kefir.

Z vitaminom A bomo dobro preskrbljeni, če bomo v svoje obroke uvrščali jetra, sladek krompir, buče, korenje, ohrovt in špinačo. Vitamin D dobimo s soncem med majem in oktobrom pa tudi z uživanjem rib, jajc in obogatenih živil. Mandlji, špinača, sončnična semena, sladek krompir in avokado vsebujejo veliko vitamina E. Tudi vitamin C je pomemben za naš organizem, največ ga je v papriki, brokoliju, kiviju, pomarančah in jagodah. Vitamin B6 vsebujejo ribe, čičerika, jetra, piščančje meso, avokado, sončnična semena, sezam in pistacije. Če bomo redno uživali lečo, fižol, zeleno listnato zelenjavo, šparglje, avokado, brokoli in buče, bomo telo preskrbeli z dovolj folne kisline. Baker vsebujejo goveja jetra, leča, sončnična semena, mandlji in kakav. Slednji vsebuje tudi veliko cinka, prav tako bučna semena, govedina, jogurt, čičerika in indijski oreški. Selen najdemo v brazilskih oreških, ribah, tudi govedini, perutnini in jajcih. Z železom bomo telo oskrbeli, če bomo uživali lečo, špinačo, sardine, črni fižol, govedino, jetra in pistacije.