Za lepo postavo do poletja z jedilnika črtajte to

Hrana, ki jo vsak dan uživamo, vpliva na postavo in tudi na zdravje. Ker je pred vrati poletje, je zato dobro vedeti, čemu se izogniti, da bi do vročih dni brez pretiranega odrekanja poskrbeli za lepo postavo. Če boste z jedilnika črtali naslednje štiri skupine živil, vam bo zagotovo uspelo.

Gazirane pijače

Ti so največji izvor praznih kalorij, kar pomeni, da na eni strani prinašajo veliko energije, po drugi pa ne premorejo nobene hranilne vrednosti. Žejo zato gasite z običajno vodo. Tudi sadni sokovi so namreč pogosto krivi za prevelik vnos sladkorja in s tem za višek kilogramov. Alkohol Naslednje pijače, ki prav nič ne koristijo lepi postavi, so alkoholni napitki. Ne vsebujejo le veliko energije, ampak tudi spodbujajo željo po hrani in upočasnjujejo presnovo. Transmaščobe Nahajajo se v praženih in predelanih živilih, spodbujajo kopičenje kilogramov, nalaganje maščob zlasti na predelu trebuha ter ogrožajo zdravje srca in ožilja. Predelana žita Najdemo jih v belem kruhu, belih testeninah, prečiščenem rižu, slaščicah in drugi izdelkih. Med predelavo sicer zdrave žitarice izgubijo vlakna in večino hranljivih snovi, s tem pa skoraj vso prehrambeno vrednost in telesu dovajajo le prazne kalorije. Ob tem se hitro prebavijo in so zato krive, da pojeste več, kot če bi uživali izdelke iz celih žit.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: