Za lep trebuh trebušnjaki niso dovolj, pomembna je tudi prehrana

Splošno prepričanje je, da je primerna vadba za odpravljanje maščobnih oblog na trebuhu dovolj. A to je mit. Raziskave so namreč pokazale, da zgolj vadba za izgubljanje maščobe na posamičnih delih telesa, torej tudi na trebuhu, ni dovolj. Če del enačbe ni zdrava prehrana, žal kljub trebušnjakom želeni cilj ne bo dosežen. Kombinacija vadbe in primerne prehrane pa je recept, ki vodi k želenemu učinku. Kombinacija za najboljše rezultate Uspeh zagotavljajo obroki, sestavljeni iz polnovrednih živil, celih žit, zdravih maščob (avokado, oreščki, rastlinska olja), sadja, zelenjave in kakovostnih beljakovin, katerih vir so ribe in piščančje meso. Izogibajte pa se predelanim jedem, enostavnim ogljikovim hidratom, transmaščobam in predelanemu sladkorju. Študije prav tako kažejo, da je dnevno zaužito hrano najbolje razporediti na vsaj tri obroke, saj je tako lažje uravnavati sitost in lakoto ter preprečiti prenajedanje.

