Za kožo, prostato in srce

Buča je eden od najboljših virov alfa-linolenske kisline, omega-3 maščobne kisline, ki koristi srcu, saj niža tveganje nastanka bolezni srca in ožilja. Je tudi izvrsten vir vitaminov A, C, E, K, B1, B2, B3, B6 ter folne kisline, v njej so minerali kalij, fosfor, kalcij, železo, ki ne koristijo le srcu, pač pa celokupnemu zdravju. Vsebuje veliko vode in vlaknin. Ljudska medicina jo od nekdaj priporoča vsem, ki imajo težave z želodcem in črevesjem pa tudi s prebavo, zlasti zaprtjem, poleg tega umirja vnetje prebavnega trakta. Omogoča boljše delovanje jeter in žolča, preprečuje nastanek ledvičnih kamnov; je diuretik, zaradi česar jo priporočajo ljudem, ki imajo težave z artritisom. Varuje zdravje oči, saj deluje protivnetno, je super za zdravje sklepov, organov, pomaga pri spopadanju s stresom.

Je nizkokalorična, a nasitna, zato je idealno živilo za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram. Pomaga nižati holesterol v krvi, karoten, ki ji daje oranžno barvo, pa pomaga preprečevati prezgodnje staranje ter bolezni srca in ožilja.

Uporabna je v kozmetiki, vitamin C v njej spodbuja nastajanje kolagena, iz nje si lahko naredimo masko, ki je zlasti primerna za problematično kožo: to neguje in hrani, raziskave pa kažejo, da jo celo varuje pred rakom.

Bučna semena koristijo zlasti moškim. FOTO: Marcus Z-pics/Getty Images

Tudi koži dobro dene. FOTO: Getty Images

Jemo lahko kuhano, pečeno, praženo, poleg mesa pa so užitna tudi semena. Vsebujejo 30 odstotkov beljakovin, encime, kot je kukurbitin, nenasičene maščobne kisline, vitamina E in B ter baker, mangan, kalij, železo, cink in selen. So zelo kalorična, zato jih uživamo zmerno. Priporočajo se v prehrani vseh, saj vsebujejo vlaknine, ki jih običajno ne uživamo dovolj; delujejo pomirjajoče, nižajo holesterol in celo izboljšujejo spomin! Uživajo pa naj jih zlasti moški, saj dokazano pomagajo pri povečani prostati in lajšajo mokrenje. Cink ne koristi le imunskemu sistemu, ampak tudi koži in plodnosti. Ko govorimo o bučah, nikakor ne moremo mimo bučnega olja, ki velja za eno najbolj hranljivih. Je vir esencialnih maščobnih kislin, antioksidantov, vitaminov, streolov. Olje deluje kot diuretik, po nekaterih podatkih naj bi izboljševalo kakovost semenčic pa tudi zdravje kože, spodbuja regeneracijo celic, krepi imunski in živčni sistem. Tudi olje blagodejno vpliva na prostato, tako olje kot semena pa ljudska medicina priporoča kot sredstvo za preprečevanje in preganjanje črevesnih zajedavcev. In če vse to še ni dovolj: v bučah je L-triptofan, aminokislina, ki vpliva na dobro počutje!