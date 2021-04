Za hrbet raje masaža kot zdravila

Ameriško zdravniško združenje svetuje masažo, akupunkturo, jogo, hojo in segrevanje bolečega predela. FOTO: David De Lossy/Getty Images

Ker je bolečina v križu multidisciplinarna težava, zahteva multidisciplinarno obravnavo.

Bolečine v hrbtu pestijo že skoraj več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva, kažejo podatki in še, da se, tudi če jih odpravimo, ponovijo v skoraj 60 odstotkih.Bolečina v križu je lahko različnih jakosti, od blagih, zmernih do zelo hudih, in povzroča različne stopnje fizične, psihične in socialne nesposobnosti človeka, ki je oviran pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, poklicnem delu, odnosih v službi, družini in družbi nasploh. V določenem odstotku se akutne težave lahko ob nepravilnem zdravljenju ali tudi zaradi mnogih drugih faktorjev stopnjujejo in postanejo kronične, ki bolnika prizadenejo celostno, opozarjajo strokovnjaki za zdravljenje bolečine.Pojavijo se lahko že v rani mladosti, večinoma pa v srednjih in zrelih letih. Vzrokov je veliko, od napačne drže, pretežkega fizičnega dela ali napačnih položajev med delom do napačnega dvigovanja, natega križa, zdrsa medvretenčnih ploščic, degenerativnih sprememb in tudi prevelike telesne teže.»Pretežki ljudje imajo nemalokrat in po nekaterih statističnih podatkih kar nekajkrat večje težave z bolečinami v križu.Logično, saj prevelik trebuh potiska hrbtenično oporno točko naprej, s čimer prisiljuje trebušne mišice k intenzivnejšemu delu. Zaradi tega precejšnje breme nosijo hrbtenica in vretenca,« pišev priročniku o bolečini v hrbtu. Zato je osnovni nasvet vsakomur s čezmerno telesno težo in stalno bolečino v križu, naj shujša.Delimo jo glede na čas trajanja in glede na vzrok bolečine. Po času trajanja ločimo akutno, ki traja manj kot štiri tedne, in kronično bolečino v križu, ki traja več kot tri mesece. Vzroki so precej raznoliki. Lahko je nespecifična, za katero je največkrat vzrok v kakšni drugi bolezni ali dogodku; nastane zaradi raka, zloma ali akilozantnega spondilitisa. Vzrok za bolečino v križu je tudi išias, kjer gre za draženje živčne korenine, in se kaže z močnimi sekajočimi bolečinami po zadnji ali lateralni strani noge, velikokrat je povezana z mrtvenjem ali ščemenjem bolečega dela telesa.Krivo je lahko tudi vnetje, po navadi se pojavi pred 45. letom starosti. Razbremenitev in olajšanje nastopita z aktivnostjo oziroma vajo, ne s počitkom; značilna je jutranja okorelost, ki traja približno pol ure. Velikokrat se lahko pojavi tudi tako imenovana nenadna bolečina v križu, ki predstavlja urgentno stanje in zahteva takojšnje ukrepanje. Pri takšni nenadni bolečini so lahko prisotna druga sistemska obolenja, možno je tudi ukleščenje živca. Takrat je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.Ker je bolečina v križu multidisciplinarna težava, zahteva tudi multidisciplinarno obravnavo. Z ljudmi, ki imajo tovrstne težave, se srečujejo zdravniki skoraj vseh specialnosti, od družinskih, ortopedov, nevrologov, kirurgov do fiziatrov, onkologov, internistov, psihiatrov in drugih.Vsem, ki jih pestijo, bolj kot jemanje protibolečinskih tablet ameriško zdravniško združenje svetuje masažo, akupunkturo, jogo, hojo in segrevanje bolečega predela s toplimi obkladki, tudi če je bolečina prisotna 12 tednov. Šele če postane kronična, traja več kot tri mesece, je smiselno pomoč poiskati v zdravilih, ki pa naj bodo res zadnja rešitev. Pretiranemu in nepotrebnemu jemanju zdravil, ki imajo številne stranske učinke, zlasti narkotikov, bi se morali izogibati, kolikor je le možno, svetujejo ameriški zdravniki.