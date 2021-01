Za boljšo prebavo in svež dah

Njegova uporaba v prehrani in zdravilstvu sega daleč v zgodovino.

Čaj umirja krče in napihnjenost. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Kupujemo in jemo ga lahko vse leto, najboljši pa je pozimi. Koromač, ki mu rečemo tudi finokio (italijansko finocchio), komarček, sladki komarček, trebušasti janež, je izvrsten kot dodatek jedem, je zelo aromatičen, tako po okusu kot vonju, koristi tudi zdravju, zlasti prebavi. V primeru driske, krčev v trebuhu in podobnih težav si naredimo čaj in pijemo nesladkanega.Vsebuje vitamine A, B, C, D, E in K ter minerale kalcij, kalij, železo, magnezij, fosfor, cink, baker, mangan.Vsebuje tudi estrogen, ki je pomemben za žensko zdravje. Deluje antiseptično in antirevmatično, tudi diuretično, ljudska medicina ga priporoča pri krčih in prebavnih težavah, bruhanju, slabem teku, nerednem menstrualnem ciklusu, revmatičnih bolečinah: je znan čistilec organizma, diuretik, zato ga svetujejo pri odpravljanju strupov iz telesa, tudi pri slabšem delovanju ledvic (preprečeval naj bi nastajanje ledvičnih kamnov), anemiji in oslabljenem imunskem sistemu. Ker pospešuje izločanje vode iz telesa, se pogosto uporablja pri hujšanju in odpravljanju nadležnega celulita. Zaradi bogate hranilne sestave blagodejno deluje na ves organizem. Denimo na srce, saj niža raven slabega holesterola in krvni tlak.Zdravilnost koromača so poznali stari Egipčani, Grki in Rimljani, ki ga niso uporabljali le pri prebavnih motnjah, ampak tudi za blažitev prehlada, vnetij, za zdravljenje težav s pljuči in grla, tudi kot pomoč pri topljenju maščob. Rastlina je bogata z eteričnim oljem, glavna sestavina je anetol, uporabimo pa lahko celo. Svežega dodajamo v solate (tako zelenjavne kot sadne), sendviče, juhe, omake, semena in liste pa skuhamo kot čaj. Semena v Indiji, na primer, grizljajo po jedi, ne le za boljšo prebavo, ampak tudi za boljši dah; ko zagrizemo vanje, se sprosti snov, ki blagodejno vpliva na prebavo, blaži krče in napihnjenost, pomirja želodec.Je močan antioksidant, ki ščiti naše telo pred škodljivim vplivom prostih radikalov. Kot rečeno, grizljanje semen osveži dah, obloga iz čaja pa oči, predvsem utrujene, s katerimi se dandanes spopada vse več ljudi zaradi dolgotrajnega gledanja v računalniški zaslon. Oči umijte s hladnim čajem ali nanje za deset minut položite hladno oblogo, lahko ga tudi grgramo in tako preženemo slab zadah.