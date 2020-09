Za boljšo prebavo in krepke kosti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zlasti suhe koristijo prebavi. FOTO: Detry26/Getty Images

Izvrstna lahka, a nasitna malica.

Ena od najpogostejših vrst sadja na svetu je sliva. Več kot 2000 vrst jih obstaja, najbolj razširjene so tiste z okroglimi in ovalnimi plodovi, po barvah prevladujejo modre, rdeče, vijolične in rumene. Priljubljene so povsod, ne samo zaradi okusa, pač pa tudi koristi, ki jih uživanje tega sadja prinaša organizmu. So dober vir vitaminov C, K, E, B6, folne kisline in niacina, omenja se tudi vitamin A, saj slive vsebujejo betakaroten, ki se v organizmu spremeni v omenjeni vitamin; vsebujejo tudi minerale baker, kalij, magnezij, železo.Vitamin C deluje antioksidativno, pospešuje absorpcijo železa, spodbuja delovanje imunskega sistema, skrbi za zdravje mišic, kosti, tetiv, tudi kože, pa dlesni in zob, varuje pred bakterijami in virusi. Slive vsebujejo precej flavonoidov polifenolov, na primer lutein, kriptoksantin in zeaksantin, ki jim pripisujejo močne antioksidativne ter protivnetne vsebnosti; pomagajo preprečevati prehitro staranje ter so zaveznice v boju proti prostim radikalom, nove raziskave kažejo, da je zeaksantin zaveznik kože in oči. Mimogrede: neka raziskava je pokazala, da vsebuje ena sliva toliko antioksidantov kot pest borovnic. Med antioksidanti omenimo še antocianin (ki jim daje rdečo, modro, vijolično barvo), kvercetin in katehin, slednjega je obilo v zelenem čaju.V slivi so tudi vlaknine, ki skrbijo za zdravo prebavo, preprečujejo zaprtje – pri slednjem ljudska medicina priporoča čaj iz suhih sliv, ki jih na hitro pokuhamo in pijemo zjutraj, na tešče – in pospešujejo metabolizem. Vlaknine ustvarjajo občutek polnosti v želodcu, sitosti, s čimer preprečujejo prenajedanje in kopičenje kilogramov, lahko bi rekli, da z uživanjem sliv celo izgubimo kak kilogram. Seveda če skrbimo za uravnoteženo prehrano in zadosti gibanja. Vlaknine tudi nižajo slabi holesterol.Najbolj okusna je sveža, ravno obrana, a zdravju koristi tudi posušena: vsebuje kar šestkrat več antioksidantov kot svež sadež.Sliva ima le malo kalorij, a nas bo nahranila, osvežila in napolnila z energijo, obenem pa nevtralizirala škodljivo delovanje prostih radikalov ter varovala pred mnogimi boleznimi. Varuje na primer zdravje srca, saj je bogata s kalijem, ki pomaga nadzorovati krvni tlak. Slive imajo nizek glikemični indeks in nadzorujejo raven sladkorja v krvi. Flavonoidi varujejo zdravje kosti, zaradi česar naj bi jih pogosteje jedle ženske v menopavzi.So tudi zaveznice zdrave kože; vsebujejo antioksidante, ki celice varujejo pred prostimi radikali ter preprečujejo izgubo elastičnosti, upočasnjujejo nastanek gubic in drugih znakov staranja. Poleg tega naj bi pospeševale celjenje ran, regenerirale poškodovano tkivo.