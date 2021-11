Ta sadež je vitaminska bomba za boljši vid in spomin

Med številne plodove, ki jih prinese jesen, spada tudi kaki. Pravimo mu zlato jabolko. Sadeža rumene, oranžne ali rdeče barve ne odlikuje le sladek okus, temveč tudi obilje hranil, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje: vsebuje vitamine A, B, E in C, slednjega je petkrat več kot v jabolku, potrebo po tem pomembnem vitaminu, ki ga opevamo kot gradnik odpornosti, pa zadostimo že z dvema zlatima sadežema na dan ter tako pomagamo organizmu v boju proti bakterijam in virusom, ki so v tem letnem času pogosti. Svež kaki vsebuje minerale, kot so mangan, baker, fosfor in kalcij, vsi našteti vplivajo na nastajanje rdečih krvničk. A dobrobiti tega sadeža, ki uspeva tudi v Sloveniji, so še številne.

Zdaj je njegov čas, privoščimo si ga. FOTO: Lisaamc/Getty Images

Z uživanjem kakijev bomo poskrbeli za prebavo, saj vsebujejo precej vlaknin, ki preprečujejo zaprtje in hkrati nižajo slabi holesterol v krvi, obenem bodo tanini v njih pomagali v primeru driske, s pomočjo močnih antioksidantov polifenolov krepili imunski sitem in blažili vnetja, tudi črevesja, pomagali pri boleznih želodca, čistili jetra in ledvice, vplivali na kostno gostoto ter poskrbeli za zdrave dlesni in kožo.

Z antioksidativnim delovanjem podpira zaščitne mehanizme telesa proti oksidativnemu stresu, pri katerem nastajajo prosti radikali; obvladovanje tega je pomembno za ohranjanje normalnih telesnih funkcij, povezano pa je tudi z zmanjševanjem tveganja za razvoj vrste kroničnih bolezni. To še ni vse: z uživanjem kakija bomo preganjali utrujenost ter blažili stres, preprečevali prezgodnje staranje in izgubo spomina.

Pomaga pri slabosti in mačku, zato si ga le privoščite, če ste pregloboko pogledali v kozarec, z uživanjem kakijev bomo poskrbeli tudi za srčno-žilno zdravje, denimo nižali previsok krvni tlak, maščobe v krvi, preprečevali prekomerno zgoščevanje krvi, so pokazale neke ameriške raziskave. Vrnimo se k taninom: ti delujejo protibakterijsko, blažijo alergijski odgovor organizma ter nižajo tveganje pojava možganske kapi.

Z rednim uživanjem kakijev bomo krepili odpornost in preganjali utrujenost.

S kakijem bolje vidimo, sadež je, kot smo zapisali, dober vir vitamina A, ki je pomemben za ohranjanje zdravega vida, že en sadež ga vsebuje okoli 50 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa. Vsebuje tudi lutein in zeaksantin, karotenoidna pigmenta, ki, kot so pokazali izsledki več raziskav, pomagata preprečevati številne težave z očmi, kot sta na primer siva mrena in makularna degeneracija oziroma degeneracija rumene pege. Uživanje tega sadeža pospešuje metabolizem, kaki prav tako koristi pri telesni dejavnosti, saj vsebuje sladkor, ki daje energijo.

Kot rečeno, bo imela koristi od uživanja kakijev koža, bolj napeta bo, sadeže pa lahko uporabljamo tudi zunanje, kot masko: mehko meso samo ali v kombinaciji z malo medu ali oljčnega olja nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, po desetih minutah speremo z mlačno vodo.

Vsebuje malo kalorij in veliko vlaknin, ki so dobre pri prebavi.

Jemo vedno le povsem zrelega, sicer je trpek in grenak. Najbolje je, da uživamo svežega, lahko ga tudi posušimo in jemo kot drugo suho sadje ali iz njega skuhamo marmelado. Pretlačen v kombinaciji z jogurtom ali rikoto je hitro pripravljena in okusna sladica.