Za boljše mentalno zdravje

Prava superhrana so borovnice, sladke in polne hranil, ki prinašajo veliko blagodati. Vsebujejo mangan, kalij, kalcij in fosfor, vitamine C, B6 in K ter prehranske vlaknine, ki pomagajo vzdrževati zdravo prebavo in obenem tudi nižajo (slabi) holesterol, posledično varujejo srce – že 50 g borovnic na dan je v osmih tednih znižalo raven slabega LDL-holesterola za 27 odstotkov –, pa tudi antocianin, enega najmočnejših antioksidantov.

Spadajo med sadje z eno najvišjih vsebnosti antioksidantov. FOTO: Annamoskvina, Getty Images

Prav ta je odgovoren za barvo borovnic (in drugega modrega, vijoličnega in rdečega sadja in zelenjave), niža tveganje za nastanek vnetij in po nekaterih raziskavah tudi raka. Antioksidanti v splošnem varujejo pred vplivi prostih radikalov, ki lahko poškodujejo celice in pripomorejo k hitrejšemu staranju in razvoju nekaterih bolezni, varovali naj bi tudi pred rakavimi obolenji, saj zavirajo rast tumorjev in vnetne procese v telesu. Borovnice spadajo med sadje z eno najvišjih vsebnosti antioksidantov, zato si jih le privoščite. Najboljše so sveže, za zimo pa jih zamrznemo in uporabljamo v smutijih ali kolačih, lahko pa jih predelamo v marmelado.

Boljši vid

Dobro vplivajo tudi na regulacijo sladkorja v krvi pri posameznikih, ki bolehajo za diabetesom tipa 2, tudi na krvni tlak pri moških in ženskah ne glede na starost. Borovnice oziroma antocianini v njih varujejo mrežnico pred oksidativnim stresom in negativnim vplivom sončnega sevanja, preprečujejo degeneracijo rumene pege. Izboljšujejo tudi nočni vid, je pokazala raziskava, v kateri so sodelovali piloti. Uživanje borovnic preprečuje vnetje mehurja – majhne modre kroglice izboljšujejo zdravje sečil, saj bakterijam preprečujejo, da bi se zalepile na sluznico sečnih poti –, blaži menstrualne težave, ohranja zdravje kosti.

Za možgane

Morda najpomembnejša raziskava o vplivu borovnic na človekovo telo je pokazala, da bi lahko bile pomemben zaveznik za zdrave možgane, izboljšanje spomina in predvsem v boju proti alzheimerjevi bolezni. V raziskavi so sodelovali ljudje, povprečno stari 76 let, ki so 12 tednov vsak dan jedli borovnice, in to je bilo dovolj za izboljšanje kognitivnih funkcij. Borovnice izboljšujejo spomin in tudi koncentracijo, pravijo avtorji raziskave in dodajajo, da odložijo oziroma preprečijo tudi druge kognitivne težave, povezane s staranjem. Šestletna raziskava, v kateri je sodelovalo več kor 16.000 starejših, je pokazala, da redno uživanje borovnic (in jagod) odloži mentalno staranje za kar dve leti in pol!

Ne le plodovi, tudi listi koristijo zdravju, zlasti jih ceni ljudsko zdravilstvo, ki jih priporoča kot čaj pri driski ali pa vnetju ustne votline in žrela, če ga vtiramo v lasišče, pa naj bi spodbujal rast las.