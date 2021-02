Za bolezni zob so krive razvade

Otroke naučimo dosledne higiene. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images



Starši smo zgled otrokom

Zobozdravstvena preventiva je nedvomno ena od tistih dejavnosti, ki smo jo ob izbruhu novega koronavirusa potisnili na stranski tir, vendar kljub krizi, v katero nas je pahnila pandemija, ne smemo pozabiti na redno, dosledno in zgledno skrb za zobe in ustno votlino, opozarjajo strokovnjaki. A glede na spremenjene navade v minulem letu je to pri marsikom izjemno težavno, se je izkazalo. »Vemo, da življenje v času epidemije ni običajno oziroma takšno, kot smo ga bili navajeni,« pravi, direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj.»Med ljudmi sta prisotna strah, stres, mnogi so ostali brez službe, nimajo denarja, pojavile so se različne vrste depresij. Mnogim je posledično upadla tudi skrb za vse drugo. Kljub temu ne smemo opustiti skrbi za zdravje, ustno higieno in ustrezno prehrano. Osnovna, vsakodnevna ustna higiena in zdrava prehrana sta namreč ključni za zdravje zob ali obzobnih tkiv. Če želimo, da nam dobro služijo, moramo za svoje zobe vseskozi dosledno skrbeti. Poleg pomembne vloge, ki jo imajo naši zobje in usta pri prehranjevanju, so tudi zelo pomembni za govor, estetski videz ter s tem pozitivno samopodobo posameznika.«Da je vsakodnevna, temeljita higiena ključna, dokazuje podatek, da so najpogostejše bolezni ustne votline povezane prav z našimi navadami ali, bolje rečeno, razvadami, nadaljuje sogovornica: »Kot nam je znano že od mladih nog, se je priporočljivo izogibati nezdravim sladkarijam, sladkanim in gaziranim pijačam ali predelani hrani. Prav tako se je treba izogibati kajenju in alkoholnim pijačam. Z dosledno higieno in izogibanjem razvadam lahko preprečimo parodontalne bolezni, karies, raka ustne votline in druge bolezni.«Ne pozabimo, zobozdravstvo v tem obdobju deluje normalno, oskrba je zagotovljena ves čas, poudarja: »Omejena je bila samo v spomladanskem času, in sicer v marcu in aprilu, zdaj pa vse poteka normalno. Tudi za tiste, ki so pozitivni na novi koronavirus, so omogočene nujne zobozdravstvene storitve v posebnih ambulantah. Če smo v karanteni ali oboleli, se nenujne zobozdravstvene storitve odložijo na poznejši čas.«Nikakor ne smemo pozabiti, da starši dajemo zgled otrokom, zato s skrbjo za svojo ustno votlino in zobe pripomoremo tudi k boljšemu oralnemu zdravju naših najmlajših.Pri ohranjanju zobne higiene jim pomagamo, jih spodbujamo in jih seveda opominjamo na redno ščetkanje, še sklene Križaj Dumićeva: »Naučiti jih moramo, da je skrb za ustno zdravje izjemno pomembna in je naložba vsakega posameznika, ki želi živeti zdravo in polno. Zdaj ko imamo več časa in smo več doma, imamo za to še več priložnosti. Poudariti jim moramo, da je treba zobe redno umivati vsaj dvakrat na dan. Najmlajše moramo naučiti pravilno ščetkati. Zelo pomembna je tudi izbira zobne krtačke, ki naj ne bo ne pretrda ne premehka. Poudariti jim moramo, da je za zdrave zobe zelo pomembna tudi uravnotežena prehrana s čim več surove zelenjave in svežega sadja. Hrano je tudi treba temeljito žvečiti.«