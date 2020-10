Z vitaminom D najbogatejša živila

Pomanjkanje sončne svetlobe zaradi kratkih dni ter pogoste oblačnosti v jesenskem in zimskem času povzroča malo vitamina D v telesu, s tem pa se poveča verjetnost številnih težav z zdravjem in počutjem. Premalo vitamina D pomeni slabši imunski sistem, pomanjkanje energije, tesnobo in depresijo, negativno pa vpliva tudi na možgane. Ob tem je vitamin D nepogrešljiv za absorpcijo kalcija v telesu in skrbi za močne kosti ter zdrave zobe. Čeprav je glavni vir vitamina D res sonce, je tudi v nekaterih živilih. V katerih? Losos Losos in druge mastne ribe so dober vir vitamina D in bi tudi s tega vidika morale biti redno na jedilniku. Res pa je, da gojeni losos vsebuje za četrtino manj omenjenega vitamina kot divji. Jajca Jajca so hranljivo živilo, v rumenjaku je tudi veliko vitamina D. Količina je odvisna od krme in načina reje kokoši. V jajcih živali proste reje, ki se sprehajajo po soncu, je tudi do štirikrat več vitamina D kot v jajcih kokoši, ki so zaprte v kokošnjakih. Gobe Gobe, ki rastejo na soncu, so prav tako bogat vir vitamina D. Količina tega se v njih poveča, če so pred pripravo nekaj minut izpostavljene soncu. Dobrodošla pomoč Dnevno priporočena količina vitamina D znaša 2000 mednarodnih enot (IU) in dejstvo je, da je zgolj s prehrano težko ugoditi potrebam telesa, zato so v hladnem delu leta priporočljivi z njim obogateni prehranski dodatki. A preden jih začnete uživati, se posvetujte z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom.