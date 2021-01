Z razpršilom za nos proti koroni

Kdaj bi lahko razpršilo za nos, ki bi preprečevalo okužbo z novim koronavirusom, prišlo na evropski trg, še ni znano.

Splošni del prebivalstva bo še moral počakati na množično cepljenje. FOTO: Blaž Samec

Medtem ko večina Slovencev in Evropejcev še vedno čaka na cepljenje proti novemu koronavirusu, so v Veliki Britaniji že našli nov način zaščite. Strokovnjaki iz univerze v angleškem mestu Birmingham so namreč izdelali razpršilo za nos, ki blokira novi koronavirus. Razpršilo, kot je poročal britanski časnik The Telegraph, deluje tako, da v nosni votlini »ujame« virus ter ga obda z nekakšno neprebojno prevleko. To pomeni, da postane neaktiven in med morebitnim prenosom na drugo osebo te tudi ne bo okužil. Vodja raziskave dr.je povedal, da bi to lahko pomenilo konec omejitev glede vzdrževanja fizične distance. Vsi otroci bi se tako, kot ponazori, lahko končno vrnili v šole.Razpršilo za nos vsebuje protivirusno sredstvo, imenovano karagenan, ki se sicer uporablja tudi kot zgoščevalno sredstvo v prehrani, pa tudi gelan oziroma neke vrste želirno sredstvo, ki se lepi na celice v nosu. S pomočjo razpršilca gelan tako v obliki majhnih kapljic poškropimo v nos, kjer pokrije sluznico nosne votline. Kot še piše časnik, sta sestavini že odobreni za medicinsko uporabo, torej ni treba čakati na nove odobritve. Moakes izpostavlja, da bi razpršilo za nos lahko na trg prišlo precej hitreje kot na primer novo zdravilo. Po njegovih predvidevanjih bi se to lahko zgodilo že letos poleti. Raziskovalna ekipa je že v stiku z večjimi farmacevtskimi podjetji, da bi ga lahko začeli čim prej množično izdelovati. Trenutno pa je še težko odgovoriti na vprašanje, ali oziroma kdaj bi lahko takšen izdelek kupili na trgih zunaj Velike Britanije.Laboratorijski testi so, kot so novembra sporočili raziskovalci, pokazali, da lahko razpršilo varuje pred širjenjem okužbe do 48 ur. Po prepričanju Moakesove ekipe bi lahko uporaba štirikrat na dan zadostila splošni zaščiti. Varno je tudi, če ga vnesemo vsakih 20 minut, in sicer v okolju z visokim tveganjem za okužbo, kot so na primer polne šole otrok.Poleg cepiva, ki zaradi zapletov pri dobavi s strani farmacevtskih družb v evropske države prihaja počasneje od pričakovanj, so trenutno najboljši načini za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom nošenje zaščitnih mask, redno umivanje in razkuževanje rok ter seveda ohranjanje primerne razdalje pa tudi higiena kašlja (in kihanja), pri katerem si je treba pokriti nos in usta s pokrčenim komolcem ali robcem. In nikar ne odhajajte na delovno mesto, če se ne počutite dobro.