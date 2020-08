Z naravo nad digitalno zasvojenost!

Strokovnjaki opozarjajo, da je bolj kot količina časa, ki ga mladostniki preživijo na digitalnih napravah, pomembno, kaj na njih počnejo.

Namesto telefona raje v naravo

Šolanje na daljavo je lahko pustilo tudi drugačne posledice na otrocih. FOTO: Leon Vidic

Bližina vode je še kako blagodejna. FOTO: Jure Eržen

Čiščenje telefona

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Center za varnejši internet



1. Odložimo telefon in ugasnimo računalnik.

2. Odpravimo se v naravo, po možnosti k vodi.

3. Pobrišimo nepotrebne aplikacije in račune.

Počitnice so v polnem zagonu in naši šolarji in dijaki imajo časa na pretek. A številni otroci in najstniki se tudi poleti oziroma še raje kot sicer ukvarjajo s svojimi pametnimi telefončki. »Se kaj dobite s sošolci?« zanima marsikaterega očeta ali mamo. »Ja, ja, smo bili ravno na vibru,« sliši v odgovor. »In kaj počnete?« povrta naprej in v odgovor dobi: »Gledamo ful hude videe na tiktoku in igramo fortnite.«Na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v sklopu fakultete za družbene vede, zato svetujejo, naj se otroci in najstniki med počitnicami čim bolj odklopijo od digitalnih naprav in družabnih omrežij, na katera so se pretirano navezali v času epidemije koronavirusa, ko so bili stiki omejeni, šolanje pa je potekalo na daljavo.Prav tako je poletje krasen čas, da s pametnih telefonov odstranijo vse nepotrebne aplikacije.Otroci in mladostniki so med razglasitvijo epidemije covida-19 veliko časa preživeli pred zasloni in zaslončki. Posledično se nekateri starši zdaj srečujejo s težavami čezmerne rabe pri otrocih, kar lahko vodi v zasvojenost. Na Safe.si svetujejo, naj poleti zmanjšajo količino časa, ki ga preživijo na internetu, pred računalnikom, z mobilnim telefonom in na družabnih omrežjih. Starši naj svoje otroke aktivno usmerjajo in spodbujajo k dejavnostim, ki ne potrebujejo naprav z zasloni, kot so druženje s prijatelji, športne aktivnosti in podobno.Sprehodi v naravi imajo zelo blagodejen učinek. Že polurni sprehod po gozdu, parku, travniku, ob reki, morski obali, jezeru ali drugem vodnem okolju bo imel pomirjujoč učinek tako na odrasle kot tudi na najstnike in otroke. Z opazovanjem narave in odkrivanjem njenih skrivnosti se bomo sprostili, spočili, otroci bodo z gibanjem sprostili energijo, se krepili in gibalno razvijali ter hkrati ugotovili, da so zanimive stvari tudi zunaj digitalnega sveta. Sprehodi naj bodo redni, če je le mogoče vsakodnevni, kombiniramo jih lahko z daljšimi izleti. Predvsem naj bo v tem času telefon v žepu in utišan, da nas ne bo motil z obvestili o novih sporočilih. Starši naj poskrbijo tudi, da otroci pred spanjem ne uporabljajo naprav z zasloni, ker (predvsem zaradi modre svetlobe) motijo kakovosten spanec, ki ga otroci potrebujejo za rast in razvoj, pravijo pri Safe.si.Tudi poleti je pametno popaziti na to, koliko časa je naša mularija na pametnih napravah: strokovnjaki priporočajo, da niti med počitnicami najstniki za računalnikom ali na telefončku ne preživijo več kot dve uri na dan, pri (mlajših) otrocih pa naj bo ta čas še krajši. A številni strokovnjaki opozarjajo, da je bolj kot količina časa, ki ga mladostniki preživijo na digitalnih napravah, pomembno, kaj na njih počnejo. Kakovostno in ustvarjalno preživljanje časa na internetu zagotovo ne povzroča težav z zasvojenostjo v nasprotju z uporabo digitalnih naprav za zabavo in zapravljanje časa brez nekega konkretnega namena, pravis Safe.si.V času epidemije in šolanja od doma so si številni šolarji in dijaki na telefon naložili najrazličnejše aplikacije in ustvaril nove račune. Zdaj imajo na telefonu ali računalniku še vedno aplikacije, ki jih ne uporabljajo, potencialno pa so izpostavljeni možnim prevaram. Zato je zelo priporočljivo izbrisati vse račune in aplikacije, ki jih ne potrebujejo več.Safe.si opozarja, da izbris aplikacije s telefona, tablice ali računalnika ni dovolj. Najprej je treba izbrisati profil ali račun, šele nato aplikacijo. Navodila za izbris običajno najdemo na straneh za pomoč posamezne aplikacije ali družabnega omrežja, na spletni strani Safe.si pa so v Središču za pomoč (https://safe.si/sredisce-za-pomoc) pripravili povezave na navodila za izbris profilov na nekaterih družabnih omrežjih.A na koncu si je treba naliti čistega vina in priznati, da se tudi starši po službi preradi zavalimo na kavč s telefončkom ali tablico v roki, namesto da bi šli na sprehod. Zatorej bodimo zgled našim otrokom in se skupaj spravimo ven na zrak, če pa živimo v mestnem okolju, se s kolesom ali z avtom zapeljimo do narave in zadihajmo s polnimi pljuči. Naše telo nam bo hvaležno, um pa tudi.