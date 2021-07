Z meto proti stresu

Čaj pomaga pri bolečinah, z njim lahko spiramo obraz v boju proti mozoljem. FOTO: Maya23k/Getty Images

Kot začimbo jo dodajamo mesnim in zelenjavnim jedem, predvsem pa sladicam in seveda osvežilnim napitkom.

Poprovo meto pozna ves svet, kot začimbo in v čaju, ki ga ne pijemo le zaradi prijetne arome in okusa, pač pa predvsem zaradi številnih zdravilnih blagodati. Zdravilna je celotna rastlina, a večinoma uporabljamo listke. Meta vsebuje velik delež mentola, prav ta skrbi za okus in vonj; je tudi glavna sestavina olja, ki ga pridobivajo iz nje, daje občutek hlajenja na koži, saj aktivira njene receptorje, občutljive za temperaturne spremembe.Kot začimbo poprovo meto dodajamo mesnim in zelenjavnim jedem, predvsem pa sladicam in seveda osvežilnim napitkom; iz listkov kuhamo čaj, uporabljamo pa jo tudi v obliki olja, sirupa, tinkture, tudi oblog.Od številnih blagodati, ki jih ima meta na naš organizem, je menda najbolj znan in najbolj izrazit pomirjujoč učinek, ki ga ima na prebavni trakt. Učinkovito blaži bolečine v želodcu in črevesju, tudi krče in slabost. Ima diuretično delovanje, spodbuja delovanje metabolizma, blaži apetit, zato koristi pri poskusu hujšanja. Vsebuje vitamina A in C ter druge aktivne snovi, ki pomagajo krepiti odpornost organizma proti okužbam in vnetju. Meta naj bi blažila simptome prehlada in suhega kašlja, poleg tega nevtralizira proste radikale ter preprečuje proizvodnjo snovi, ki povzročajo vnetja v našem telesu.Pomaga blažiti tudi stres: vsebuje veliko triptofana, snovi, iz katere nastaja serotonin, hormon sreče mu tudi pravimo, saj se z njegovo pomočjo izboljša razpoloženje. Poleg tega meta blaži glavobol in bolečine v želodcu, ki jih povzroča stres, umirja, z njeno pomočjo laže utonemo v spanec. Odlična je tudi kot sredstvo proti napetosti in tesnobi, poleg tega sprošča mišice. V protistresnih tretmajih se pogosto uporablja olje poprove mete, ki blaži nespečnost, pomanjkanje koncentracije, razdražljivost. Pomirjajoče deluje tudi inhaliranje čaja, obenem osveži in okrepi, zlasti v stanju povečane fizične in psihične napetosti.Pomaga tudi preprečevati težave v ustni votlini, predvsem bolezni dlesni, zato ni čudno, da je mentol, ki ga pridobivajo iz te aromatične rastline, pogosta sestavina zobnih past in ustnih vodic. Čaj poprove mete lahko pomaga pri razdraženi koži, tudi mozoljih: skuhamo blagega, žlička suhega zelišča na tri decilitre vode bo dovolj, ohladimo, čaj naj bo mlačen, ter z njim speremo obraz.