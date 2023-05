Z masažo nad celulit, z gnetenjem lahko obvladamo tudi bolečino v križu

Ko se tako razbiješ, se celotno telo zelo zakrči. Zaradi tega je treba telesu nekako sporočiti, da ni več v nevarnosti, da se lahko mišice spet sprostijo. To se najlažje doseže z različnimi masažami in terapijami, ki pomagajo, da se telo čim hitreje prekrvi,« je konec letošnjega marca na vprašanje našega športnega novinarja, kako po grdem padcu, ki ga je med nordijskim svetovnim prvenstvom doživel na Bloudkovi velikanki v Planici, okreva, odgovoril slovenski skakalni as Peter Prevc.

Po aktivnem športnem udejstvovanju blagodejno vpliva na telo in um. FOTO: Bernadett Szabo, Reuters

Masaža, kot dokazuje Petrov primer, precej blagodejno vpliva na telo. Ne samo ob hudih poškodbah, ampak tudi v primerih intenzivnega ukvarjanja s športom ali zaradi dolgega sedenja pred računalniškim zaslonom. Tudi naši predniki so se dobro zavedali blagodati masaž, te naj bi bile eden od najstarejših načinov zdravljenja. Raziskave, ki so bile opravljene v zadnjih desetletjih, kažejo, da so učinkovite pri obvladovanju kronične bolečine v križu, zapoznele mišične bolečine oziroma muskelfibra po domače, tesnobe, stresa, poškodb mehkih tkiv, tudi visokega krvnega tlaka in nespečnosti.

Nekateri pari si z njo popestrijo posteljne igrice. FOTO: Elena Odareeva, Getty Images

Masaža z lesenimi valjčki pomaga pri preoblikovanju telesa.

Kdor koli je vsaj enkrat izkusil masažo, pa četudi le nekajminutne doma, ki jo izvede partner, je lahko ugotovil, kako sproščen in pomirjen je bil po njej. In prav to je, kot pravijo strokovnjaki, eden od takojšnjih učinkov, saj masaža spodbudi sproščanje endorfinov oziroma beljakovinske snovi, ki se veže na opiatne receptorje, in tako zmanjša bolečino, povzroči občutek sreče ter dobrega počutja. Istočasno zmanjša raven stresnih hormonov, kot so adrenalin, kortizol in noradrenalin, kar blagodejno vpliva na posameznikov imunski sistem.

Tudi polepša vas lahko

Z masažo se zmanjša mišična napetost, izboljša cirkulacija, stimulira limfni sistem, poveča gibljivost ter prožnost sklepov, izboljša se okrevanje poškodb mehkih tkiv, zmanjšata se tesnoba in depresija ter poveča duševna budnost oziroma zmožnost hitrega zaznavanja in ukrepanja.

Koža bo lepša. FOTO: Aleksandr Rybalko, Getty Images

Ne gre prezreti, da masažo vse bolj uporablja tudi lepotna industrija. S klasično masažo obraza se lahko borimo proti gubam. Zelo učinkovita, kot je pred dnevi za revijo Ona povedala strokovnjakinja za nego kože Petra Stanovnik, je maderoterapija: »To je masaža z lesenimi valjčki. Pomaga pri odpravi celulita in preoblikovanju telesa. Z valj­čki pritiskamo na maščobno tkivo in s tem razbijemo maščobne skupke ter pospešimo odtok limfe. Z anticelulitno mederoterapijo in vakuumsko masažo dosežemo boljšo mikrocirkulacijo in limfno cirkulacijo, zmanjšanje celulita in maščobe, razstrupljanje in odvajanje toksinov iz telesa, lepši tonus kože, piling, oblikovanje in dvig zadnjice ter odpravo bolečin.«

Ker spodbudi sproščanje endorfinov, se po njej bolje počutimo.

Čeprav prinaša številne koristi, strokovnjaki masažo odsvetujejo med nosečnostjo ter v primerih, ko imate na koži kakšne izpuščaje, ureznine ali okužbe, ter ob zlomih kosti. Vsekakor se je v takem primeru bolje prej odpraviti do zdravnika in ga povprašati za nasvet.