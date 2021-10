Z laserjem nad nepravilnosti

Zdaj je pravšnji čas za estetske laserske posege, pravijo dermatologi. Tako se ne bo treba prilagajati življenju na prostem in skrivati kože, kot je to nujno, če se za posege odločimo v sončnih dneh spomladi ali poleti. Z visoko energijskimi laserji in tudi drugimi svetlobnimi viri lahko odpravimo marsikatero nepravilnost na koži. Z njimi učinkovito odpravljamo gubice ali brazgotine po prebolelih aknah, torej zgladimo kožo.

Sodobne visoko energijske svetlobne vire naj upravlja strokovnjak. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Odstranimo lahko izrastke, pigmentne madeže ali dlačice, odpravimo razširjene žilice in druge žilne nepravilnosti pa tudi rdečino oziroma kuperozno kožo na obrazu. Posegi s sodobnimi visoko energijskimi svetlobnimi viri so učinkoviti, hitri in varni, a ob tem je nujno, še pravijo dermatologi, da z njimi ravnajo strokovnjaki. Torej le tisti, ki dobro poznajo kožo in tudi njene reakcije na določene posege.

Najbolj priljubljeni so tisti, ki ne zahtevajo posebnega okrevanja in ne poškodujejo povrhnjih plasti kože.

Vedeti je namreč treba, da je žarek visoko energijskega laserja lahko uničujoč za očesne strukture, zato je še kako pomembno, da te aparate upravljajo zdravniki, saj je ustrezna zaščita tako bolnika kot terapevta še kako nujna. Prav tako morajo biti prostori, kjer se tovrstni posegi opravljajo, ustrezno opremljeni, brez svetlečih kovinskih odbojnih površin in s posebnimi oznakami na vhodu.

Minimalni stranski učinki

V laserski dermatokirurgiji uporabljajo nizko in visoko energijske laserje. Pri prvih je energija svetlobnega, torej laserskega žarka nizka. Uporabljajo jih za hitrejše in učinkovitejše celjenje kože po poškodbah ali operativnih posegih, tudi za omilitev simptomov pogostega herpetičnega izpuščaja, izboljšanje prekrvitve v koži in ustni sluznici ter stimulacijo obnove kože in sluznice ustne votline. Druga vrsta so visoko energijski laserji in drugi viri intenzivne pulzne svetlobe, ki se delijo na ablativne in neablativne laserje.

Po posegu z ablativnim laserjem je kožna površina ranjena, a se zaceli v enem do dveh tednih.

Najbolj priljubljeni so posegi, ki ne zahtevajo posebnega okrevanja in ne poškodujejo povrhnjih plasti kože. Tovrstne posege opravijo s t. i. neablativnimi laserji. Z njimi uspešno odstranjujejo razširjene žilice, pigmentne lise, odvečne dlačice, tudi za zdravljenje nekaterih bolezni. Za dosego želenih učinkov je običajno z njimi treba opraviti več posegov. Za odstranjevanje dlačic od pet do sedem, od dva do štirje posegi so priporočljivi za odstranjevanje razširjenih žilic, za odstranjevanje pigmentnih lis pa je največkrat dovolj že en poseg oziroma dva.

Druga skupina laserjev so ablativni, tisti, ki zgornje plasti kože odluščijo oziroma odstranijo. Ob tem pride pri najmočnejših in najbolj učinkovitih laserjih tudi do krčenja kolagenskih vlaken in njihovega prerazporejanja. Posledica takega posega je gladka, pomlajena koža brez raznih nepravilnosti, kot so pigmentne lise, starostne bradavice, drobni kožni izrastki, razširjene žilice, predvsem pa brez starostnih gubic in tudi z zglajenimi brazgotinami, ki so ostale po prebolelih aknah. Po takšnem posegu je kožna površina ranjena, a kot pravijo dermatologi, se zaceli v enem do dveh tednih.

Posegi z neablativnimi visoko energijskimi svetlobnimi viri so manj boleči, manjša je možnost za zaplete po posegu, kot so na primer brazgotinjenje, trajna rdečina, svetlo ali temno obarvane lise na mestu posega. Pri vseh posegih z laserjem je pomembno še, svetujejo dermatologi, da se vsaj en mesec izogibamo sončnim žarkom.