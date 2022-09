Z jesenjo pride slaba volja

Ste zadnje dni otožni, potrti, brez prave volje, veselja? Morda gre za sezonsko žalost, sezonsko motnjo razpoloženja, saj se bliža konec poletja in prihaja jesen. Strokovnjaki jo povezujejo s pomanjkanjem svetlobe, sonca. A da bi se bolje počutili, ni treba veliko, le nekaj sprememb vnesite v vsakdanje življenje.

Če je le mogoče, bodite telesno aktivni, zjutraj pa si po kozarcu vode in kavi ali čaju privoščite še (hiter) sprehod, tako si boste dvignili raven energije, telo in um bosta bolj sveža. Znanstveniki so potrdili, da jutranje sprehajanje izboljšuje delovanje možganov, saj so bolje prekrvljeni. Sicer pa sprehod ni nujno rezerviran le za jutro, opravite ga kadar koli, lahko tudi v času službenega odmora za kosilo. In ne le sprehod, priporočljivo je vsakršno gibanje, čim več, tem bolje. Dvigajte uteži, kolesarite, tecite, plavajte ali plešite, počnite, kar vam je všeč, tako boste okrepili telo, pregnali žalost in obenem pomagali možganom, da ostanejo aktivni. Gibate se lahko sami, s prijatelji ali partnerjem, otroki, vnuki. Telesna aktivnost ima še eno korist: raven stresa se bo znižala.

Sladkarijam se uprimo, a košček temne čokolade bo izboljšal razpoloženje. FOTO: Iuliia Bondar, Getty Images

Ne zaprite se med štiri stene, tako boste povečali čas, ki ga preživite pred različnimi zasloni; postavite si meje, torej omejite čas, ki ga preživljate pred različnimi napravami, tako boste pomagali svojemu mentalnemu zdravju ter znižali raven stresa in žalosti. Če že ostanete doma, počnite kaj drugega, denimo meditirajte, klepetajte s prijatelji, ki jih niste že dolgo slišali, družino, napišite pismo. In ne pozabite prižgati luči: prostor, v katerem preživimo veliko časa, naj bo čim bolj svetel. Tudi kakovosten spanec je velikega pomena za zdravje, psihično stabilnost.

Melanholično jesensko počutje je pogostejše pri ženskah.

Se smejete? Vsak dan? Fino! Smeh, po možnosti na ves glas, bo ublažil vso napetost, ki jo občutite, in izboljšal razpoloženje, in to dolgoročno. Vzemite v roke smešno knjigo ali pa v množici teve programov poiščite film ali serijo, ki vas bo nasmejala, tudi gledališče ponuja komedije, morda je ta izbira še najboljša, saj se bodo vsi okoli vas smejali in vas bo potegnilo, tudi če vam ne bo čisto vse zares smešno.

Pojdite ven, na zrak, sonce, in se smejte. FOTO: Getty Images

Pomaga tudi sprememba prehrane, jejte živila, bogata z maščobnimi kislinami omega-3 pa ogljikovimi hidrati, ki bodo nadomestili pomanjkanje serotonina, hormona sreče, strokovnjaki svetujejo jagodičje pa seveda temno čokolado; postopoma jih dodajajte na jedilnik, najbolje v vsak obrok dneva. In ne pozabite na sonce: vsak dan se vsaj za deset minut izpostavite sončnim žarkom, telo vam bo hvaležno za vitamin D, za tega poskrbimo tudi z živili, ki ga vsebujejo, denimo ribje olje, ribe, jajca in živila, obogatena s sončnim vitaminom. Že ena ura na dan, ki jo preživimo zunaj, na soncu, pomembno niža tveganje za razvoj sezonske motnje razpoloženja. Telo preskrbimo tudi z zadosti vitamina B, ki ga vsebujejo temna zelenjava, oreški, nekatera semena.

Melanholično jesensko počutje in slabo razpoloženje sta pogostejši pri ženskah, kar 80 odstotkov jih trpi za jesenskim malodušjem, najbolj je na udaru mlajša srednja generacija, zlasti ženske v predmenopavznem obdobju.