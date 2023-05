Z internetom nad demenco: starejšim pomaga ohranjati zdrave možgane

Pretirana uporaba računalnika, brskanje po spletu, mladini ne koristi, saj lahko vodi v odvisnost, zasvojenost s spletom in tehnologijo pa strokovnjaki povezujejo z različnimi duševnimi motnjami in težavami, denimo najrazličnejšimi strahovi, nespečnostjo, anksioznostjo in depresivnostjo, tudi z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Nova raziskava pa je pokazala, da lahko redno brskanje po medmrežju niža tveganje za nastanek demence pri ljudeh srednjih let, in sicer za 50 odstotkov! Mimogrede: srednja leta so se nekoč začela pri 41, zdaj se desetletje pozneje.

Starejši nekoč niso pogosto uporabljali interneta, z razširjenostjo pametnih telefonov pa se je to spremenilo.

Znanstveniki z univerze v New Yorku so osem let spremljali zdravstveno stanje 18.000 odraslih, starih med 50 in 65 leti; na začetku raziskave demence ni imel nihče, do konca pa so jo diagnosticirali 1183 ljudem (5 %). Sodelujoči so vsaki dve leti izpolnjevali vprašalnik, med drugim so odgovarjali, ali uporabljajo internet in kako pogosto za pošiljanje pošte, nakupovanje, iskanje počitnic in rezervacije. Tisti, ki so večinoma odgovarjali pritrdilno, so imeli 50 odstotkov nižje tveganje bolezni kot tisti, ki so večinoma odgovarjali negativno. V skupini, ki je pogosto uporabljala splet, so demenco potrdili pri 224 od 10.333 ljudi, v skupini, ki interneta ni pogosto uporabljala, pa pri 959 od 7821. Znanstveniki, ki so so upoštevali tudi druge dejavnike, kot so izobrazba, etnična pripadnost, spol, starost, in znake kognitivnega propadanja, pojasnjujejo, da uporaba računalnika (ali pa pametnega mobilnega telefona ter tablice) stimulira možgane, kar jih varuje pred propadom. Obenem uporaba interneta blaži občutek osamljenosti ter ljudi spodbuja k učenju novih veščin, kar, to že dobro vemo, varuje možgane.

Zdravo življenje preprečuje nastanek demence. FOTO: Ipopba/Getty Images

A pozor: tako kot pri vsem je tudi pri deskanju po medmrežju potrebna zmernost. Znanstveniki so v drugi raziskavi ugotovili, da za preprečevanje kognitivnega propada pri starejših zadostujeta že dve uri deskanja po spletu na dan. Če na internetu preživimo več časa, na primer osem ur in več, pa se tveganje za demenco zviša, svarijo raziskovalci, prav tako je višje pri tistih, ki medmrežja sploh ne uporabljajo. Tveganje za demenco sicer višajo kajenje, uživanje alkohola in tudi debelost, nižajo pa ga kakovosten spanec (sedem ur na noč), redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana in tudi skrb za sluh.