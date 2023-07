Z iglico pomaga do ozdravitve, a ni primerna za reševanje nujnih stanj

Zametki akupunkture segajo v antiko, po nekaterih prepričanjih pa je ta vse bolj priljubljena metoda zdravljenja še starejša. Dandanes vse več ljudi išče rešitev za svoje zdravstvene težave prav v tej metodi, predvsem zato, ker stranskih učinkov skorajda ni oziroma so ti zelo redki. Od leta 1976 je kot komplementarna medicina, ki je del tradicionalne kitajske medicine uradno priznana tudi v Sloveniji, posamezniki pa se zanjo največkrat odločajo pri vztrajnih bolečinah, kot so glavoboli in težave po poškodbah.

Kot priprava na porod

Po tradicionalni kitajski medicini po našem telesu kroži življenjska energija či, in to po določenih poteh oziroma meridianih. Da se dobro počutimo in smo zdravi, potrebujemo energetsko ravnovesje, ki pa je ob boleznih in tegobah porušeno. Takrat se prekine pretok energije, terapevt oziroma ustrezno izobražen akupunkturist pa odkrije točke, kjer se je pretok energije prekinil, in te spodbudi z iglo. Tako znova vzpostavi kroženje energije in telesu pomaga do ozdravitve. Terapevt vsakega posameznika obravnava celostno in ne odpravlja zgolj simptomov, ampak išče in odpravlja tudi vzroke bolezni.

Ni primerna za reševanje nujnih stanj!

Akupunktura je največkrat uspešna pri težavah, kot so astma, bronhitis, sinusitis, migrene, slabost, prebavne motnje, zaprtje, sindrom razdražljivega črevesja, visok krvni tlak, debelost, sladkorna bolezen, bolečine v vratu, ramah, hrbtu in kolenih, artritis, poškodbe mehkih tkiv, menstrualne težave, tegobe v menopavzi, zastajanje tekočine, nespečnost, kožne bolezni in celo srčno-žilna ter nevrodegenerativna obolenja. Nekaterim lahko pomaga pri boju z odvisnostjo, nosečnice pa se lahko z njo pripravljajo na porod.

Iglice poiščejo točke, kjer je prekinjen tok energije. FOTO: Santje09/Getty Images

Običajno je potrebnih okoli deset obiskov, a kot rečeno, obravnava je celostna in individualna, poudarjajo strokovnjaki. Zdravljenje z iglicami je neboleče, saj terapevt te vstavi hitro in spretno, poleg tega pa so zelo tanke. V koži, na točno določenih točkah, ostanejo do pol ure, pri tem pa izboljšujejo prekrvitev in spodbujajo prekinjen energetski pretok. Stranski učinki so, kot rečeno, redki, lahko pa se pojavijo modrica, zaspanost, mravljinčenje, blaga omotica in občutek težkih nog. A pozor, kljub številnim dobrodejnim učinkom akupunkture ne gre pozabiti, da metoda ni primerna za reševanje nujnih stanj in takrat, ko je naše življenje ogroženo!