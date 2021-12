Z iglicami do zdravja

Akupunktura je več tisočletij staro zdravljenje obolenj z akupunkturnimi iglami. Izvira iz tradicionalne kitajske medicine. V obdobju kitajskega cesarja Huangdija, znanega kot Rumeni cesar, je nastal prvi pisni dokument o tem, Klasika interne medicine.

Zelo učinkovito lahko ublažimo potek bolezni, kot sta na primer alergija in astma. FOTO: Galitskaya/Getty Images

Najstarejši učbeniki, na katerih še danes sloni celotna umetnost akupunkture, pa so stari okrog 2000 let. Svetovna zdravstvena organizacija je akupunkturo že 1978. priznala kot koristno metodo zdravljenja. Kot komplementarno metodo zdravljenja pri številnih bolečinskih sindromih jo že vrsto let izvajamo tudi v Sloveniji.

Tradicionalna kitajska medicina uči, da je človek del narave, povezan z zunanjostjo prek kože, po kateri potekajo nevidne črte oziroma meridiani s točno določenimi točkami, ki se imenujejo akupunkturne točke. Meridiani so med seboj povezani, po njih pa se pretaka življenjska oziroma vitalna energija QI.

Nemoten pretok vitalne energije je pogoj za energetsko ravnotežje in psihofizično zdravje organizma, pravi akupunkturologinja Mateja Barbara Pogorevc, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije iz Centra za akupunkturo, in dodaja, da je bolezen posledica različnih vzrokov, zunanjih in notranjih, ki privedejo do neravnovesja v organizmu, kar je posledica oviran pretok vitalne energije. »Z akupunkturnim zdravljenjem, torej z zabadanjem iglic na točno določene akupunkturne točke, lahko to neravnovesje pozdravimo, vzpostavimo normalen pretok energije in s tem dosežemo ozdravitev,« razloži Pogorevčeva. »V nasprotju moderna medicina vidi akupunkturo kot stimulacijo akupunkturnih točk kot stimulacijo živcev, mišic in vezivnega tkiva. Ob tem se v krvni obtok izločajo telesu lastne protibolečinske, protivnetne, protistresne substance, ki sodelujejo v izboljšanju bolezenskega stanja.«

Kurativa in preventiva

Akupunktura se je kot učinkovita pokazala pri zdravljenju različnih bolezenskih stanj, od kronične bolečine do alergij in ginekoloških težav, pravi Pogorevčeva. »V našem centru se že vrsto let predvsem ukvarjamo z akupunkturo v nosečnosti in pri pripravi na porod. Poleg tega seveda obravnavamo bolnike s kronično in akutno bolečino, pogosto prihajajo bolnice z ginekološkimi težavami, kot so neplodnost, boleče menstruacije, tudi zaradi težav v menopavzi.«

Kot komplementarno metodo zdravljenja jo izvajamo tudi v Sloveniji. FOTO: Santje09/Getty Images

Dodaja, da je akupunktura vsekakor varna metoda, ki je izjemno učinkovita tudi pri številnih drugih zdravstvenih težavah, nespečnosti, izgorelosti, prebavnih motnjah, odvajanju od kajenja, hujšanju, pri zdravljenju bolečinskih sindromov, psihosomatskih obolenj, stresa, pri paralizi obraza, šumenju v ušesih, pomanjkanju zbranosti. Pomembno je, še pravi Pogorevčeva, da jo lahko uporabljamo tudi preventivno, saj ne učinkuje samo na bolečino, ampak tudi učinkovito vpliva na izboljšanje imunskega sistema in homeostaze v telesu.

Blaži alergijo

Z akupunkturo lahko zelo učinkovito ublažimo potek bolezni, kot so alergije, astma in kronična obstruktivna bolezen, pravi prof. dr. Alexander Meng, specialist nevrologije in psihiatrije, tudi član predsedstva avstrijskega društva za akupunkturo in namestnik predsednika posebnega odbora za psihologijo pri Svetovnem združenju društev za kitajsko medicino.

Beseda akupunktura izhaja iz latinskih besed akus, ki pomeni igla, in punktus, ki pomeni bosti.

»Terapijo bi bilo treba zastaviti šest do osem tednov pred začetkom sezone cvetnega prahu. Pri alergijah se akupunkturne igle zabadajo okoli mest, kjer alergeni prodirajo v telo, predvsem okoli oči in zgornjih dihalnih poti, pri astmi se deluje na točke telesa, ki so povezane s pljuči, pri tretji vrsti zdravljenja pa se igle zabadajo v točke, povezane s psihičnimi komponentami obolenja, ki skupaj vplivajo na krvni obtok in dihanje.«