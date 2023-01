Z glasbo nad bolečino: še posebej blagodejna naj bi bila klasična

Au, kako boli!« Večina v takih primerih poseže po protibolečinskih tabletah, ki vsaj nekoliko omilijo bolečine v prizadetem delu telesa. Pa jih je res treba vzeti vsakič? Odvisno od tega, ali smo utrpeli hujše poškodbe oziroma ali je bolečina posledica katere od bolezni, takrat bomo namreč brez njih težko zdržali. Drugače je v primerih, ko je bolečina na primer posledica premajhne telesne aktivnosti, ko nas zaradi zakrčenih vratnih mišic boli glava.

Z dihalnimi vajami lahko prevzamemo nadzor nad svojim telesom.

Tedaj je bolje poseči po kateri od že znanih tehnik, kakršna je terapija z mrzlimi ali vročimi obkladki. Gre za nanos mrzlih ali toplih obkladkov na boleče predele telesa. Tople največkrat uporabimo za lajšanje bolečin v mišicah, nikakor pa ne na odprtih ranah in če oseba trpi zaradi sladkorne bolezni, dermatitisa, žilnih bolezni, globoke venske tromboze in multiple skleroze. Mrzle obkladke uporabljamo pri akutnih poškodbah ali bolečinah ter pri vnetjih in oteklinah. Ne polagamo jih neposredno na kožo, ampak led oziroma mrzli gel ovijemo v brisačo ter jo položimo tja, kjer boli.

Od masaže do meditacije

Pri kroničnih bolečih mišicah, artritisu, lahko pomaga (redna) telesna aktivnosti. V primeru hujših zdravstvenih stanj se o tem, koliko se lahko ukvarjate z rekreacijo oziroma katere so za vas priporočljive vaje ali šport, posvetujete z zdravnikom.

Včasih pomaga že obkladek. FOTO: Robertprzybysz/Getty Images

Po navadi so primerne aerobne dejavnosti, kot so sprehod, plavanje in kolesarjenje. Če so bolečine posledica predolgega sedenja za računalnikom, se jim lahko izognete s krajšimi raztegovalnimi vajami med odmori in z obiskom katere od telovadnic, fitnes centra, koristi daljši sprehod v naravi. Tudi masaža lahko prinese olajšanje, ko govorimo o bolečinah v mišicah.

Raziskave kažejo, da naj bi bila še posebej blagodejna klasična glasba.

Z bolečino se lahko borite tudi z obiskom fizioterapevta, ki vas bo vodil skozi vaje za ohranjanje ali izboljšanje moči in mobilnosti. Ne gre prezreti meditacij in dihalnih vaj, saj lahko z njimi spet prevzamete nadzor nad svojim telesom in vplivate na to, da ne ponavljate napak, s katerimi poslabšujete kronično mišično napetost. Pri obvladovanju bolečin pomagata joga in tai či, ali pa – na to v zadnjih letih prisega vedno več ljudi – glasbena terapija: raziskave kažejo, da naj bi bila še posebej blagodejna klasična glasba.