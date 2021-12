Z gibanjem nad demenco

Za demenco trpi na milijone ljudi po svetu, v Sloveniji jih je po uradnih podatkih več kot 34.000, do leta 2040 naj bi se ta številka podvojila. Gre za enega večjih zdravstvenih, socialnih in finančnih težav sodobne družbe, in ker je ne znamo zdraviti, se strokovnjaki trudijo ugotoviti, kako upočasniti njeno napredovanje ali se ji celo izogniti. Z nedavno korejsko raziskavo so korak bližje, ugotovili so namreč povezavo med manjšo pojavnostjo demence in lahko intenzivno vadbo pri starejših.

Zima naj ne bo ovira za gibanje. FOTO: Shironosov/Getty Images

Vključenih je bilo več kot 60.000 ljudi, starejših od 65, njihova povprečna starost je bila 73,2 leta, žensk je bilo 60 odstotkov, nihče ni imel diagnoze demence; raziskovalci so proučili njihove podatke iz zdravniških kartotek in njihov način življenja spremljali med letom 2009 in januarjem 2021. Prostovoljci so si vseskozi beležili svojo fizično aktivnost, raziskovalce so zanimali pogostost vadbe, njena intenzivnost in trajanje.

Upokojence so razdelili v 4 skupine: neaktivni, zmerno aktivni, aktivni in zelo aktivni. Znake demence je razvilo šest odstotkov sodelujočih. Tisti iz druge skupine, zmerno aktivni, so si tveganje za bolezen zmanjšali za 10 odstotkov v primerjavi z neaktivnimi, aktivni za 20 odstotkov, tisti iz skupine najbolj aktivnih pa so si tveganje zmanjšali za kar 28 odstotkov.

»Dokazali smo, da lahko že lahka telesna dejavnost v nasprotju s sedečim načinom življenja zmanjša tveganje za razvoj demence,« je dejal eden od avtorjev raziskave, dr. Boyoung Joung, profesor interne medicine z medicinske fakultete v Seulu, in spomnil na nekatera poročila, po katerih je telesna aktivnost povezana z boljšo presnovo in pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem, delovanje vseh celic, tudi nevronov, boljšo imunološko funkcijo, s tem pa tudi na manjšo pojavnost demence.

Telesna aktivnost je povezana z boljšo presnovo in pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem, tudi boljšo imunološko funkcijo.

Očitno še ne vemo zagotovo, koliko je dobrobiti telesne dejavnosti, jasno pa je, da jih je veliko in da se je vredno potruditi in na urnik vnesti gibanje. Vsaj sprehode, če imamo morda omejitve zaradi načetega skeletno-mišičnega sistema, pridružene bolezni, zaradi katerih težje vadimo, ali druge težave, ki preprečujejo aktivnejše ukvarjanje s športom.