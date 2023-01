Z domačimi pripravki nad kašelj

Redki so tisti, ki te dni ne pokašljujejo, sezona prehladnih obolenj se približuje vrhuncu, zato ravnajmo preventivno, skrbimo za zdravje in ob slabem počutju ostanimo doma. Če simptomi v nekaj dneh ne začnejo izzvenevati ali se celo poslabšujejo, obiščemo zdravnika, do takrat pa počivajmo, spirajmo nos s fiziološko raztopino in pijmo veliko tople tekočine.

Ingver mnogi opevajo zaradi protivnetnega delovanja. FOTO: Natureveryday/Getty Images

Največkrat je pravi izziv pomiriti kašelj, ki nam krati spanec in onemogoča počitek tudi čez dan, včasih je tako silovit in vztrajen, da nam pošteno utrudi celo trebušne mišice. Lahko je suh in dražeč, lahko pa moker oziroma sluzast, v vsakem primeru pa je nadležen in le še okrepi slabo počutje. V lekarnah so sicer na voljo številna zdravila brez recepta, denimo sirupi, a izkušeni povedo, da so domači pripravki prav tako učinkoviti ter tudi bolj dostopni. Vsaj poskusiti velja! Zlato pravilo je, da je ob prehladu in kašlju nujno piti veliko tekočine, kar pomaga redčiti in izločati sluz, pomagamo pa si lahko še z recepti naših babic. Denimo, med je tista sestavina, ki ne sme manjkati v kuhinji, sploh ne v zimskem obdobju. Lahko uživamo kar samega, denimo, vsakih nekaj ur počasi poližemo veliko žlico, lahko pa ga zmešamo z limonovim sokom in kokosovim oljem ter nekajkrat na dan zaužijemo dve žlički. Timijan ali materina dušica je znana sestavina sirupov, ki olajšujejo izkašljevanje, mnogi pa prisegajo na timijanov čaj. Dve čajni žlički posušenih listov prelijemo s skodelico vrele vode in po desetih minutah precedimo. Dodamo med in limono ter počasi srebamo.

Vodna para bo pomirila kašelj in olajšala dihanje.

Pomaga lahko črni poper: žličko sveže mletega zmešamo z žlico medu in zmešamo s skodelico vrele vode. Pokrito naj počiva 15 minut, napitek nato počasi srebamo. Tudi ingver mnogi opevajo z razlogom. Ta priljubljena začimba ima zaradi protivnetnega delovanja zelo pomembno vlogo v zdravilstvu, največkrat pa jo pripravljamo v čaju: narezano koreninico kuhamo 20 minut, precedimo in obogatimo še z medom in limono. Čaj si pripravimo večkrat na dan, ingver pa se odlično ujema z meto.

Pijemo veliko tekočine.

Stanje pomaga pomiriti še grgranje slane vode, ki blaži vneto žrelo in pomirja dražeč kašelj. Življenje nam lahko olajša tudi vroča prha, saj vodna para pomirja razdraženo žrelo, sprošča zamašene sinuse, odpira dihalne poti in pospešuje izločanje sluzi.