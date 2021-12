Že stari Grki so poznali zdravilno moč soli. Antični zdravnik Hipokrat je za lajšanje respiratornih težav priporočal parne inhalacije slane vode. V srednjem veku so menihi bolnike vodili v podzemne solne jame, kjer so vdihovali zrak, nasičen s solnimi delci.

Predvsem je preventiva. FOTO: Goldfaery/Getty Images

Leta 1843 pa je poljski znanstvenik Felix Boczkowski spoznal, da zrak v rudnikih soli pozitivno deluje na ljudi s pljučnimi in dihalnimi težavami, tako so številne solne rudnike in jame spremenili v zdravilišča.

Predvsem preventiva

»Terapija v jamah se imenuje speleoterapija, mnoge obstajajo še danes. V Rusiji so prvi ustvarili zdravilno mikroklimo solnih jam na površju zemlje in terapijo v tem okolju poimenovali haloterapija, ki se izvaja v tako imenovanih solnih sobah,« pojasnjuje Sara Bagari, haloterapevtka in lastnica Centra solnih terapij.

»S solno terapijo skrbimo za nego in higieno dihalnih poti ter kože. Blagodejno vpliva tudi na ljudi, ki so preboleli covid-19 in imajo težave z dihalnim sistemom. Skrb zanj je v zadnjih dveh letih zaradi te bolezni postala poglavitna. Z dihom se vse začne in konča. Solna terapija se priporoča vsem, ki želijo na naraven, neinvaziven način skrbeti za respiratorni sistem ter kožo, zlasti tistim, ki so nagnjeni k pogostim respiratornim težavam. Sem štejemo težave s sinusi, nosom, ušesi, grlom, pljuči, bronhiji. Primerna je tudi za ljudi z astmo in alergijami na pršice, cvetenje, dlako ... Pa tudi za kadilce, ljudi, ki imajo luskavico, atopično kožo in še bi lahko naštevali.«

Vse do alveolov »Stene, strop in tla v solni sobi so prekriti z ekološko čisto soljo. Vlaga je od 40- do 55-odstotna, temperatura je med 21 in 23 stopinjami Celzija. V solni sobi za odrasle so udobni naslanjači. V njej ste izpostavljeni blagodejnim učinkom suhega solnega aerosola, ki ga nadzorovano prši medicinski pripomoček halogenerator. Ta zmelje sol na mikronske delčke, ki lahko prodrejo vse do alveolov. Izvaja se tudi kromoterapija (barvna terapija). Lahko poslušate pomirjajočo glasbo, meditirate, berete ali pa se pogovarjate. Za otroke je urejena kot igralni prostor, na voljo so solni peskovnik, poslušanje pesmic in pravljic, branje, risanje ... Tudi tu se izvaja barvna terapija, nad katero so otroci zelo navdušeni,« še pojasnjuje sogovornica iz Centra solnih terapij.

Kot poudarja sogovornica, je lahko solna terapija dodatna podpora pri predpisanem zdravljenju: »Absolutno pa haloterapevti ne postavljamo diagnoz in ne zdravimo. Marsikje po svetu je solna terapija sicer že del komplementarnega zdravljenja, tudi v Sloveniji se čedalje bolj priznavata njena učinkovitost in blagodejnost.«

Solna terapija je predvsem preventiva, v solno sobo tako nimajo vstopa akutno bolni posamezniki: »Lahko bi rekli, da je solna terapija dihalna vadba, saj se v prostoru ustvarja gostejši zrak, ki je nabit z mikronskimi delčki soli. Zaradi fizikalnih in kemičnih lastnosti ima suh solni aerosol zelo globoko prodornost in poglaviten terapevtski učinek. Deluje protivnetno in antibakterijsko, hkrati pa lahko spodbudi naravno čiščenje dihalnih poti. V solni sobi ustvarja sterilno, hipobakterijsko, z negativnimi ioni nabito atmosfero. Več ko je negativnih ionov, učinkovitejša je celična prenova. Solna terapija za otroke je časovno omejena na od 20 do 60 minut, pri odraslih pa na od 40 do 60 minut.«

Higiena na prvem mestu Solne sobe so zaradi količine soli, ki velja za naravno razkužilo, hipobakterijske. Kljub temu pa ima vsaka svoj prezračevalni sistem, med posameznima terapijama pa je najmanj 20 minut predaha, pove Sara Bagari in pristavi, da v Centru solnih terapij vedno skrbijo za ustrezne higienske ukrepe, ne glede na pandemijo: »Ob vstopu v naš center strankam takoj razkužimo roke – nimamo dozatorjev, ampak vsaki stranki mi stisnemo razkužilo. Pospremimo jih v njihovo lastno garderobo, ki jo razkužimo po vsaki uporabi. Stranke dobijo zaščito za noge in kapico za glavo. Ob vstopu v solno sobo jim spet razkužimo roke. Vse površine razkužujemo po vsaki uporabi, prav tako igrače.«

Namenjena je celotni populaciji, od 6. meseca naprej pa do starostnikov, ne smejo pa je obiskovati ljudje z okužbami, pri katerih nastopa vročina, močnimi vnetnimi stanji, pacienti z rakavimi obolenji ter vsi tisti, ki imajo oziroma so preboleli tuberkulozo. »Solne sobe tudi niso primerne za ljudi s srčnim popuščanjem ter tiste, ki imajo previsok krvni tlak in tega ne uravnavajo z zdravili,« pojasnjuje haloterapevtka in pristavlja, da je število terapij odvisno od posameznika in njegovega stanja: »Običajno je potrebnih od 8 do 15 obiskov. Optimalno je, da solno terapijo ponovite v od 48 do 72 urah po prvi.«