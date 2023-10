Z darovanjem organov rešimo življenje devetim

V Sloveniji se lahko odločimo, ali bomo darovali organe, odločitev pa lahko formalno izvedete kar prek eUprave. Če niste vešči računalnika ali imate raje osebni stik, se lahko osebno zglasite na Zavodu Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv – Slovenija transplant oziroma njihovih pooblaščenih mestih. Za darovanje se lahko odločajo državljani, ki so dopolnili 15 let. Izjava se hrani v elektronski zbirki podatkov, zdravniki imajo vpogled šele po posameznikovi smrti. Opredelitev za darovanje je mogoče kadar koli preklicati.

V nasprotju z nekaterimi drugimi državami v Sloveniji izvajamo le darovanje organov po možganski smrti, ne pa tudi v primeru prenehanja delovanja srca. »Pri možganski smrti gre za dokončno oziroma nepovratno odpoved delovanja celotnih možganov, tako možganskega debla kot obeh hemisfer. Človek z odmrlimi možgani nima nikakršne možnosti okrevanja ali spremembe oziroma izboljšanja stanja in je mrtev,« navaja zavod Slovenija transplant na svoji spletni strani. Možgansko smrt mora potrditi komisija, ki jo sestavljajo trije zdravniki, in sicer neodvisno drug od drugega, dva s kliničnimi testi in tretji, ki je specialist, z eno od instrumentalnih preiskav. Bojazni, da bi bil človek še živ, ko mu odvzamejo organe, ni, zagotavljajo na Zavodu Slovenija transplant.

Darovanje organov in tkiv živega darovalca presoja in odobri etična komisija za presaditve.

Oseba, ki je umrla doma, ne more postati darovalec, saj je pred darovanjem treba darovalca ustrezno pripraviti v enoti intenzivne terapije. Organi enega umrlega darovalca se lahko v najboljšem izidu uporabijo za zdravljenje kar devetih prejemnikov. Darujejo se lahko srce, pljuča, jetra, trebušna slinavka, ledvici in tanko črevo, roženica, kosti, hrustanec, mehkokostna tkiva, koža, krvotvorne matične in reproduktivne celice.

Tudi živi lahko darujemo, in sicer organe ter tkiva in celice, ki imajo sposobnost obnavljanja, denimo kožne celice. Darovanje organov in tkiv živega darovalca presoja in odobri etična komisija za presaditve. Pred formaliziranjem odločitve ne potrebujete zdravniškega pregleda. Odločite se lahko le za darovanje določenih organov ali tkiv. Lani so darovalci podarili 172 organov, v centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so jih presadili 109, na čakalnem seznamu za presaditve pa jih je bilo 161 (31. 12. 2022).

Prejemnik ostane anonimen

Kam romajo organi, ki jih darujejo slovenski darovalci? Slovenija je članica mednarodne organizacije Eurotransplant, ki vključuje osem evropskih držav. Vsak darovalec je vnesen v sistem organizacije, ki nato poišče najprimernejšega prejemnika v vseh državah članicah mreže. Eurotransplant z določenimi varovali zagotavlja, da se darovani organi ne znajdejo na črnem trgu. Darovalec oziroma njegovi dediči ne morejo izvedeti, kam oziroma h komu bodo romali njegovi organi, in tudi ne morejo vplivati na izbiro prejemnika. Slovenija transplant lahko na prejemnikovo željo darovalčevim svojcem ali bližnjim posreduje zahvalno pismo. Izbor najustreznejšega prejemnika se izvaja sproti, ob vsakem novem razpoložljivem organu. Kriterije za izbor določajo posebni pravilniki. Upošteva se nujnost presaditve oziroma zdravstveno stanje prejemnika, koristi od izbrane metode zdravljenja, mesto na čakalnem seznamu, oddaljenost prejemnika od transplantacijskega centra in nacionalna prioriteta države, iz katere izvira organ. Za darovanje ne prejmete denarja, saj gre za humano in etično-moralno dejanje, za katero se posamezniki odločajo iz želje po pomoči drugim.

Največ opredelitev V donorskem programu smo leta 2022 izrazito presegli predvideni načrt, predvsem pri številu primernih darovalcev, pravijo pri Slovenija transplantu: »S 23,24 dejanskega darovalca na milijon prebivalcev smo se uvrstili na 3. mesto med državami članicami Eurotransplanta. Izjemne rezultate smo dosegli pri številu pridobljenih src in pljuč, kjer smo načrt presegli za več kot 60 odstotkov, ter pri številu pridobljenih roženic – teh smo pridobili 51 več od predvidenih 120.« Poleg tega smo v nacionalnem registru opredeljenih oseb zabeležili največje število opredelitev za darovanje na letni ravni: svojo odločitev je uradno izrazilo 2010 ljudi.