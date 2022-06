Vzrok za vitiligo ni znan

Vitiligo je bolezen kože, za katero je značilen pojav velikih lis z izgubo kožnega pigmenta. Vzroka ne poznamo, najpogosteje pa se pojavi med 10. in 30. letom starosti. Pacienti bolezen težko sprejmejo, kar ima nanje zelo negativne duševne posledice. Pogostejša je nesegmentalna oblika, ki se kaže s prisotnostjo lis z izgubo pigmenta. Zanjo je značilno postopno napredovanje bolezni, mnogokrat je povezana z drugimi avtoimunskimi obolenji. Redkejša je segmentalna oblika, ki ima buren začetek in navadno ni povezana z drugimi avtoimunskimi boleznimi.

Redna uporaba zaščitnih krem bo preprečila dodatno zagorelost zdrave kože. FOTO: Verona_s/Getty Images

Pri osebah brez pigmenta gre za bolezen, ko lastni imunski sistem uničuje pigmentne celice kože.

Kot pravi Yana Targonskaya, dr. med., specialistka dermatologije iz Medicinskega centra Barsos, natančnega vzroka vitiliga še vedno ne poznamo, poskuša pa vzroku in izvoru bolezni priti do dna več znanstvenih študij. »Do zdaj so ugotovili, da se razbarvane lise mnogokrat pojavljajo po določeni poškodbi in z nekaterimi drugimi boleznimi, saj se velikokrat pojavlja skupaj z obolenji ščitnice, sladkorno boleznijo in podobno. Najverjetneje gre za avtoimunsko bolezen, pri čemer je zagotovo prisotna tudi dedna komponenta, saj se velikokrat pojavlja znotraj družine. Izsledki drugih raziskav govorijo tudi o nepravilnosti na nivoju pigmentnih celic.«

Metode zdravljenja

Občasno se lahko stanje popravi tudi spontano, pravi sogovornica. »Navadno se to zgodi pri tistih, ki imajo žarišča omejena na določene dele telesa, preostali pa morajo poiskati pomoč dermatologa, da glede na obliko bolezni in velikost prizadetih površin, lokacijo žarišč, stopnjo obolenja in starost bolnika presodi, katera metoda bo zanj najbolj primerna.« Zdravljenje je najbolj učinkovito na obrazu in trupu. Če so bela žarišča na rokah, stopalih in na lasišču, je ne glede na terapijo težje pozdraviti obolenje. Za zdravljenje najpogosteje uporabljajo kortikosteroidna mazila ali fototerapijo, ki jo je treba izvajati večkrat. V tujini so na voljo laserske terapije, pri čemer je potrebno mnogo manj obsevanj kot pri fototerapiji. Možni so tudi kirurški posegi, in sicer presaditev prizadetih delov kože, pravi specialistka dermatologije: »Kadar bolezen prizadene več kot 50 odstotkov kože, se lahko odločimo za depigmentacijo, kar pomeni, da zdravo kožo s kemijskimi preparati pobelimo. Učinek je trajen, vendar zdrava koža izgubi naravno zaščito pred sončnimi žarki.«

Pri laserski terapiji je potrebno manj obsevanj kot pri fototerapiji. FOTO: Robertprzybysz/Getty Images

Za vitiligo je značilno, da napreduje, nepigmentirana žarišča na koži se lahko pojavijo kadar koli.

Če nimamo pigmenta, je najbolj pomembna prav zaščita pred soncem. Sogovornica vsem, ki imajo tovrstne težave, svetuje redno uporabo zaščitnih krem, saj bodo tako preprečili dodatno zagorelost zdrave kože. »Priporočamo tudi uporabo kakovostnih kozmetičnih sredstev za prekrivanje neenakomerne kožne pigmentacije, uporabo krem z imunomodulatornim delovanjem in redno jemanje vitaminov iz skupine B, folatov ter vitaminov E in C.« Poleti ne bo odveč, če bomo kožo zaščitili še z dolgimi zračnimi oblačili.