Vzemite svinčnik in narišite uro: ta test razkrije, ali ste na robu demence

Težave pri iskanju pravih besed, luknje v spominu, težka komunikacija z drugimi ... Vse to v nas vzbuja občutek negotovosti in neizogibno se porodi vprašanje – ali je z našim umom vse v redu? V katerem primeru ti simptomi napovedujejo demenco ali Alzheimerjevo bolezen? Pomembno je, da prve simptome odkrijemo pravočasno, da se pravočasno odzovemo in upočasnimo razvoj bolezni. Eden izmed preprostih testov, ki ga uporabljajo zdravniki in ga lahko opravi vsak sam, doma, je test z uro ali »nariši številčnico«.

Zakaj čas in ura?

Merjenje časa in ure sta kategoriji, s katerima smo v stiku vsak dan. Strokovnjaki pravijo, da je težave s časom mogoče pripisati zgodnjim, še premalo prepoznanim znakom demence in s tem povezanih kognitivnih motenj. Hkrati je izguba prepoznavanja časa lahko povezana z izgubo spomina in sposobnosti možganov, da »berejo« analogno uro.

Kaj je bistvo testa?

»To je specifični test, namenjen odkrivanju težave v zgodnji fazi. Uporablja se za oceno kognitivnih sprememb pri ljudeh. Lahko pa je manifestacija ne le demence, ampak tudi številnih drugih motenj. Prav tako je pomembno razumeti, da je nemogoče diagnosticirati vaskularno demenco ali različice Alzheimerja le s pomočjo tega testa. Potrebni so dodatni pregledi,« je pojasnil Aleksej Melehin, psihoanalitik in klinični psiholog.

Kaj analizirajo strokovnjaki?

Strokovnjaki ocenjujejo naslednje parametre:

1. Usmerjenost v času – to pomeni, da se subjekt prosi, naj razporedi kazalce na deset minut do treh.

2. Spomin – oseba se mora spomniti, da obstajata mali in veliki kazalec, kaj pomenita in kako naj bosta nameščena na številčnici.

3. Zaznavanje – kako človek zaznava in razporeja števila.

4. Topologija ali vizualno-prostorska orientacija – ali lahko človek nariše krog, vanj postavi številke in puščice.

5. Risanje črte – kako subjekt potegne črto: enakomerno ali v presledkih.

Kako se izvaja?

Za preverjanje stanja kognitivnih sposobnosti potrebujete list formata A4. Uro narišite le s svinčnikom, izpred oči pa je treba odstraniti vse ure, tako analogne kot digitalne. Pomembno je, da ničesar ne brišete ali popravljate.

Naloga je, da narišete krog in zapišete številke od 1 do 12 tako, da bo krog videti kot ura. Nato narišite kazalce, ki kažejo čas 11.10.

Kdaj bi vas moralo skrbeti?

Bolniki z demenco ne morejo natančno narisati, kar se od njih zahteva, in običajno ignorirajo levo stran kroga. Zakaj? Desna stran možganov nadzoruje aktivnosti leve in ljudje z demenco običajno »padejo« na tem testu, ker je možganskim celicam na desni strani možganov zmanjkalo kisika in so odmrle, pojasnjujejo zdravniki.

Alarm je tudi, če za nalogo potrebujejo preveč časa in če izbruhnejo v jezi, ker je ne morejo opraviti.