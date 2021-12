Vzdržujmo formo in videz

Redno gibanje bi moralo biti sestavni del našega vsakdana, je ključno za vzdrževanje zdravja, a niso vse vaje za vse ali, z drugimi besedami: starost je tista, ki določa, katere vaje nam bodo najbolj koristile. V dvajsetih letih prenesemo več obremenitev, a v tem starostnem obdobju tudi najpogosteje zanemarjamo fizično zdravje (če nismo ravno vrhunski športniki) in ga jemljemo za samoumevno.

A prej ko bomo začeli vlagati v kondicijo, bolje bomo pripravljeni na starost. V tem obdobju bi morali usvojiti to zdravo navado in se zavedati, da bo naša mobilnost z leti vse manjša. Mišice si v tem obdobju navadno hitro opomorejo po katerem koli treningu. To je čas, ko se lahko osredotočimo na vadbo z utežmi in tisto kardiovadbo, v kateri zares uživamo in jo bomo gojili še dolgo.

Pazite na ravnotežje in prožnost. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Vsaj trikrat (do petkrat) na teden jo opravimo, naj bo to tek, plavanje, kolesarjenje. Trening moči naj vključuje vse glavne mišične skupine: od hrbta in rok do ramen in nog. Ne pozabimo na raztezne vaje, starejši jaz nam bo hvaležen.

Trideseta so še vedno dovolj odporna, a v naše življenje prinesejo odgovornost: služba, družina pogosto otežijo osredotočanje na lastno blagostanje. Zato je pomembna organizacija časa, poiščite priložnost za gibanje, tudi med delovnim časom, namesto z dvigalom pojdite po stopnicah, če je le mogoče, pojdite peš v službo.

Osredotočite se na trening moči, da bi preprečili morebitne potencialne težave, ki jih lahko povzročita osteoporoza in artritis; od tri- do štirikrat tedensko delajte kardiovaje in vaje za gibljivost, morda ob nadzoru osebnega trenerja.

Preprečujmo poškodbe

V štiridesetih letih telo potrebuje malce več skrbi in pozornosti. Ker se gostota mišic manjša, je pomembno, da se osredotočimo na ohranjanje mišičnega tonusa; pomembno je preprečevati poškodbe, pa vendar vzdrževati dober obseg gibanja. V svojih vadbah bodite dosledni in delujte celostno, da ostanete v kar najboljši formi. Nadaljujte zmerno kardiovadbo, vsaj trikrat na teden poskrbite za trening moči. Če potrebujete podporo, se vključite v fitnes, še bolje je, da vadite z osebnim trenerjem.

V tridesetih se osredotočite na trening moči.

In že smo v petdesetih. Nikar ne razmišljajte, kako se je telo nekoč odzvalo na vadbo in kako zdaj. Raje mu prisluhnite, posvetite dodatno pozornost slabim področjem oziroma tistim, ki vam povzročajo težave, od šibkih mišic do pomanjkanja prožnosti, gibljivosti.

Pomembni so pravilna tehnika gibanja, vsakodnevna telesna dejavnost, treningi moči in vaje za prožnost. Nadaljuje vaje za moč, zlasti v predelu trupa, vsak dan hodite, večkrat smo že zapisali, da je to imeniten način vzdrževanja gibljivosti in krepitve zdravja. Redno skrbite za vaje za ravnotežje in prožnost, vsaj pol ure na dan namenite gibanju.

V šestdesetih je cilj ohranjanje gibljivosti in vzdrževanje kakovosti življenja.

V šestdesetih še vedno lahko delamo vaje, v katerih smo uživali doslej, le malce prilagojene naj bodo. Še vedno lahko delate počepe, a se ne spustite zelo nizko in v počepu ne držite tako dolgo kot prej. Ker sta gostota kosti in mišic vse manjši, se osredotočite na vadbo moči, pazite na ravnotežje in prožnost, da se ognete poškodbam.

Ciljajte na zmerno in uravnoteženo rutino, delajte, kar vam je všeč. Cilj je ohranjanje gibljivosti in vzdrževanje kakovosti življenja. Pa seveda dobra forma in videz.