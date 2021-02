Vzdržni pri hrani in pijači

Cvrtju se moramo izogibati. FOTO: Shaiith/Getty Images

Da naša jetra ne delujejo dobro, je težko ugotoviti, saj specifičnih znakov, ki bi kazali na to, da so zamaščena, preprosto ni. Ne bolijo. Lahko pa na težave pomislimo, na primer, če smo vsak dan precej utrujeni. Gre za utrujenost, ki se pojavi že zjutraj, ko se zbudimo, in se čez dan stopnjuje tako, da komajda še zmoremo vsakodnevna opravila. Takrat bi morali pomisliti, da nekaj v življenju počnemo narobe, tako pri prehrani kot tudi fizični dejavnosti. Če živimo aktivno, se dovolj gibljemo in jemo raznovrstno hrano ter nimamo razvad, kot sta pretirano pitje alkohola ali vsakodnevno uživanje hitro pripravljene hrane, z jetri ne bomo imeli težav. Lahko se sicer zgodi akutna odpoved jeter pri virusnih infekcijah, zastrupitvah z gobami in po kakšnih zdravilih, vendar je to zelo redko, pravijo zdravniki in svetujejo, da bomo za njihovo zdravje naredili največ, če se bomo držali pravil zdravega življenja. To pomeni, da se ne bomo izpostavljali toksičnim snovem v okolju, ne bomo uživali alkohola in poživil (vsaj pretirano ne), da bomo zmerni pri pitju kave in se predvsem prehranjevali z raznovrstno hrano z malo mesa.So edini človeški organ, ki se zelo učinkovito obnavlja in odplavlja različne strupe iz telesa. Je pa dejstvo, da se ljudje premalo zavedamo, da gredo vsa zdravila in vsi prehranski dodatki, ki jih zaužijemo, skozi jetra. In če je tega preveč, je prizadeta njihova sposobnost izgradnje imunskih beljakovin, ki so pomembne pri obrambi telesa pred virusi in mikrobi, pravijo zdravniki, ki odsvetujejo različne kure za čiščenje jeter. Z raznimi vitamini ter mikroelementi, kot sta selen in cink, jim lahko pomagamo predvsem v zimskem času in ob kakšnih okužbah ali poslabšanju splošnih obolenj. Tudi prehransko dopolnilo pegasti badelj naj bi jemali le tisti, ki jim s testi dokažejo, da bi bilo treba jetrom pomagati pri njihovi obnovi.Jetra lahko prizadenejo zelo različne bolezni. Najpogostejše so presnovne, toksične okvare zaradi uživanja škodljivih snovi in virusni hepatitisi. Med presnovnimi boleznimi je na vodilnem mestu zamaščenost jeter, ki se največkrat pojavi pri ljudeh s čezmerno telesno težo, sladkorno boleznijo in povečanimi maščobami v krvi. Zamaščena jetra naj bi imelo v razvitih državah 30 odstotkov prebivalcev, pri od 1 do 2 odstotkih se počasi razvije ciroza. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo v naslednjih desetletjih to eden od največjih javnozdravstvenih problemov. V Sloveniji je še vedno glavni problem alkoholna bolezen jeter! Zaradi nenadzorovanega jemanja številnih zdravil so tudi zaradi tega vse pogostejše okvare jeter. V svetu so še vedno najpogostejše jetrne bolezni virusni hepatitisi, predvsem kronična B in C. Četrti najpogostejši vzrok kroničnih jetrnih bolezni so avtoimunske bolezni, ko moteni imunski sistem bolnika napade lastna tkiva, v tem primeru jetrne celice ali celice jetrnih žolčnih vodov. Prav tako moramo vedeti, da vse kronične jetrne bolezni predstavljajo predrakavo stanje, saj se jetrnocelični rak pojavi le v kronično obolelih jetrih.