Vsi zdravilni učinki buč

Buče vsebujejo približno 90 odstotkov vode, ob tem pa še številne dragocene hranljive snovi, med drugim vitamine A, C, B1, B2, B3, B6, B9 ter kalij, fosfor, kalcij in železo. V njih so bogato zastopane še vlaknine in pektin. Zakaj bi se morali čim pogosteje pogostiti z njimi? Za zdrava pljuča Meso buč pozitivno vpliva na dihalne poti in skrbi za zdravje pljuč. Na Kitajskem opravljena študija je pokazala, da je pri osebah, ki redno jedo buče (ne glede na vrsto) za 27 odstotkov manjša verjetnost pljučnega raka v primerjavi s tistimi, ki jih ne. Za to je zaslužen betakaroten, ki se v telesu pretvori v vitamin A in varuje pred različnimi oblikami raka ter pred srčnimi boleznimi. Za vitko postavo Zaradi veliko vode, nizke energijske vrednosti in veliko vlaknin so buče zaveznice vitke postave. V 100 gramih mesa buče je približno 120 džulov (30 kalorij) Za dobro odpornost Zaradi cinka v mesu in semenih buč krepijo naš imunski sistem. Za dobro prebavo Tudi za to so zaslužne vlaknine, svoje pa k boljši prebavi doda še pektin. Za boljše razpoloženje V bučah je L-triptofan, ki v telesu pomaga pri nastajanju serotonina in s tem spodbudno vpliva na počutje ter razpoloženje. Za zdrave ledvice Buče zaradi diuretičnega učinka pripomorejo k odvajanju vode iz organizma ter koristijo zdravju mehurja, ledvic in drugih sečnih organov. Bučna semena za moško zdravje Zdrava so tudi bučna semena. Vsebujejo maščobe omega 3 in fitosterole, ki poskrbijo za krčenje povečane prostate. Zaradi karotenoidov zmanjšujejo verjetnost raka prostate.