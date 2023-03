Vsi to jemo, zadnja raziskava pa kaže, da bi lahko obstajala povezava z zbolevanjem za rakom

Uživanje visoko procesiranih živil (slišali boste tudi izraz ultra procesirana živila, zato se pojavljata tako kratica VPŽ kot UPŽ) lahko poveča tveganje za raka, kažejo ugotovitve raziskave, nedavno objavljene v ugledni znanstveni reviji The Lancet.

Izvedli so jo v Veliki Britaniji, na vzorcu več kot 197 tisoč ljudi, od tega je bila več kot polovica (ali natančno 54,6 odstotka) žensk. Sama raziskava je potekala dobro desetletje: od leta 2009 do 2012, sodelujoče pa so nato spremljali vse do 31. januarja 2021.

Na koncu so zbrali številke in ugotovili, da bi lahko obstajala povezava med količino zaužitih VPŽ (pri nekaterih predstavlja celo blizu 50 odstotkov vira energije dnevno) in pojavnostjo raka. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.JE.